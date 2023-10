Κοινωνία

Θάνατος παιδιών στην Πάτρα - “Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Κοινωνικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι τα βρέφη απεβίωσαν με παρόμοιο τρόπο

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του για το περιστατικό με τους θανάτους δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας μέσα σε ένα χρόνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό που αφορά τον θάνατο παιδιών, με ένα χρόνο διάστημα μεταξύ τους στην περιοχή της Αχαΐας, που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού, σε συνέχεια όσων έλαβαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με περιστατικό που αφορά τον θάνατο δύο παιδιών, με ένα χρόνο διάστημα μεταξύ τους, στην περιοχή της Αχαΐας, έλαβε ανώνυμες αναφορές, στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, το διάστημα 2017-2020, για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας της μητέρας, οι οποίες υποδείκνυαν σαφώς την ευάλωτη θέση της.

Όπως πραγματοποιούμε σε κάθε ανάλογο περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές για να κινητοποιηθούν όλες οι διαδικασίες για την προστασία των παιδιών. Να σημειωθεί πως, μια εκ των αναφορών εστάλη με την με ένδειξη «Κατεπείγουσα».

Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2015 είχαμε δεχτεί κλήση στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για την εξαφάνιση της τότε ανήλικης μητέρας, ωστόσο πριν προχωρήσουμε στη δημοσιότητα της εξαφάνισης, η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της. Τον Δεκέμβριο του 2020, μας εμπιστεύθηκε μέλος της οικογένειας που επισκέφθηκε το χώρο μας. Ακολούθησαν διαδικασίες από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ακολουθώντας τις εντολές του εισαγγελέα.

Το 2023, η μητέρα επικοινώνησε με το Τμήμα Υγείας του Οργανισμού για παροχή κατευθύνσεων για διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν το βρέφος, το οποίο νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο της Αθήνας. Εντός των επόμενων ημερών ενημερωθήκαμε πως το βρέφος απεβίωσε. Κατά την ίδια περίοδο, Κοινωνικές Υπηρεσίες της περιοχής που ασχολούνταν με την υπόθεση, επικοινώνησαν με τον Οργανισμό και αναφέρθηκε το γεγονός πως πριν από ένα έτος, είχε αποβιώσει το βρέφος της πρώτης εγκυμοσύνης της μητέρας με παρόμοιο τρόπο, πράγμα που προβληματίζει αρκετά την υπηρεσία. Έκτοτε, οι Αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές διερευνούν τα αίτια θανάτου των δύο βρεφών της μητέρας.

Για ακόμη μια φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι αρμόδιοι για κάθε περιστατικό κακοποίησης/παραμέλησης παιδιού είναι οι Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές που οφείλουν να διερευνήσουν την κάθε υπόθεση. Κάθε αναφορά πρέπει να αξιολογείται από εξειδικευμένη ομάδα, και δεν αποτελεί υπόθεση ενός.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δημιουργούνται ερωτηματικά αναφορικά με τον συντονισμό των αρμόδιων Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών αλλά και των Κοινωνικών υπηρεσιών που ασχολήθηκαν με την διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας της μητέρας, καθώς η μητέρα ήταν εμφανές πως βρισκόταν σε ευάλωτο οικογενειακό περιβάλλον, από την παιδική της κιόλας ηλικία, καθώς και για την υποστήριξη που έλαβε στο ρόλο της ως νέα μητέρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει πως πρέπει να συνεργαστούμε ως κοινωνία για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και το οικογενειακό τους περιβάλλον, λαμβάνουν τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται.

Για μία ακόμα φορά θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 η οποία:

Λαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη

Είναι Διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Κάθε αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη, λαμβάνεται στη Γραμμή 1056 αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν και με σεβασμό στο απόρρητο την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε κάθε παιδί και ενήλικα που αναζητά διέξοδο και βοήθεια.

Κάθε αναφορά αξιολογείται από εξειδικευμένη ομάδα, δεν είναι υπόθεση ενός.

Εφόσον κριθεί ότι η πληροφορία που λαμβάνεται είναι βάσιμη, ή μπορεί να είναι βάσιμη, διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα της περιοχής που έχουμε λάβει την αναφορά.

Ο Εισαγγελέας είναι αυτός ο οποίος δίνει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία της περιοχής του Δήμου και στην Αστυνομία για να προχωρήσει σε διερεύνηση της υπόθεσης.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί σε κίνδυνο καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» ή αξιοποιήστε το Chat 1056 με την αποστολή γραπτού μηνύματος.

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111» Οι Γραμμές λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό, καθημερινά, πανελλαδικά, 24ώρες τη μέρα.

