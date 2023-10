Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση - Επικοινωνία με τον Αμπάς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ελληνική θέση για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος προ ολίγου στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη τη συγκυρία και επανέλαβε ότι η θέση της Ελλάδος εδράζεται σε 4 κεντρικά σημεία.

«Πρώτον, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην νόμιμη αυτοάμυνα πάντα σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δέχτηκε μία πρωτοφανούς αγριότητας τρομοκρατική επίθεση και προφανώς έχει την υποχρέωση να αντιδράσει για να προστατεύσει την ασφάλεια των πολιτών του.

Δεύτερον αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρωπιστική κρίση η οποία σήμερα έχει εκδηλωθεί στη λωρίδα της Γάζας και γι' αυτό και θεωρώ απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξει την ανθρωπιστική διαδρομή και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία ανθρωπιστική παύση έτσι ώστε και οι άμαχοι να προστατευτούν και να τους χορηγηθούν οι απαραίτητες προμήθειες σε αυτούς οι οποίοι σήμερα συνθλίβονται μέσα στις μυλόπετρες αυτής της σύγκρουσης, Και να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης πως αργότερα το απόγευμα θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς και επέμεινε πως η Αθήνα παγίως τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών στο Μεσανατολικό. «Δεν θα κουραστώ να το λέω η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση και δεν εκφράζει τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού.

Τρίτο σημείο υποχρέωση μας είναι να εξασφαλίσουμε να μην επεκταθεί αυτή η σύγκρουση έτσι ώστε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να επηρεάσει τη Μέση Ανατολή.

Το τέταρτο σημείο είναι πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μία λύση δύο κρατών έχει για να αντιμετωπιστεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Μόνο μια πολιτική λύση θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες μακροπρόθεσμης ηρέμησε στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα θα έχω την ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να μιλήσω τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Αμπάς και να του μεταφέρω τις πλάκες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με αποκρυσταλλωμένες τις θέσεις της και οι οποίες συντονίζονται απόλυτα με την πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής. «Είμαστε απολύτως θετικοί, προκειμένου να εκταμιευτούν 50 δισεκατομμύρια χάριν της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα ζητούμε μετ΄επιτάσεως να αυξηθούν οι πόροι για την μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης υποδοχής και χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθούν και οι πόροι για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η χώρα μας δοκιμάστηκε φέτος το καλοκαίρι από τις φυσικές καταστροφές και είναι απολύτως σαφές ότι θα χρειαστεί μία ενίσχυση του προυπολογισμού για να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο ταμείο.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί και στη χθεσινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών, που φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα: «Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω στους ευρωπαίους κεντρικός τραπεζίτης και να παρουσιάσω την πολύ σημαντική πρόοδο, που έχει συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια, είχα επίσης την ευκαιρία να μιλήσω για την επενδυτική βαθμίδα την οποία έχει κατακτήσει και για το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζεται αυτή η τεράστια προσπάθεια της Ελλάδος να ξεφύγει από τα δύσκολα χρόνια και να γίνει πια ένας πρωταθλητής στην ευρωπαΐκή ανάπτυξη. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσπάθεια μιας κυβέρνησης μόνο, είναι μία προσπάθεια συνολική του ελληνικού λαού και ως τέτοια χαιρετίστηκε και από την κα Λαγκάρντ και αυτό μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να συγκλίνουμε ακόμα πιο γρήγορα με την ευρωπαΐκή οικογένεια, να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών έτσι ώστε να μπορούμε όλοι και όλες να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η θέση της Ελλάδος, η οποία θα αποτυπωθεί και σήμερα, είναι πολύ σαφής και μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερα κεντρικά σημεία.

Πρώτον, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές και το Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Δέχθηκε μία πρωτοφανούς αγριότητας τρομοκρατική επίθεση και προφανώς έχει την υποχρέωση να αντιδράσει για να προστατεύσει την ασφάλεια των πολιτών του.

Δεύτερον, αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρωπιστική κρίση η οποία, σήμερα, έχει εκδηλωθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Και γι' αυτό θεωρώ απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να υπάρξει και μία «ανθρωπιστική παύση», έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν, να φτάσουν οι απαραίτητες προμήθειες σε αυτούς οι οποίοι σήμερα συνθλίβονται μέσα στις μυλόπετρες αυτής της σύγκρουσης και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές.

Δεν θα κουραστώ να το λέω, η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση και δεν εκφράζει τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού.

Τρίτο σημείο: υποχρέωσή μας είναι να εξασφαλίσουμε να μην επεκταθεί αυτή η σύγκρουση, έτσι ώστε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να επηρεάσει τη Μέση Ανατολή.

Τέταρτο σημείο: η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μία λύση δύο κρατών για να αντιμετωπιστεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Μόνο, τελικά, μία πολιτική λύση θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες μακροπρόθεσμης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχω μάλιστα, σήμερα το απόγευμα, την ευκαιρία να μιλήσω τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο Abbas και να του μεταφέρω τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Τώρα, εκτός από τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα μάς απασχολήσει στην αρχή της συνεδρίασής μας και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με αποκρυσταλλωμένες τις θέσεις της, οι οποίες συντονίζονται απόλυτα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαστε απολύτως θετικοί στο να εκταμιευθούν 50 δισεκατομμύρια για τη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα ζητάμε μετ' επιτάσεως να αυξηθούν οι πόροι για τη μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης υποδοχής και χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αλλά ταυτόχρονα να αυξηθούν και οι πόροι για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φυσικές καταστροφές φέτος το καλοκαίρι και είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διαθέσει επαρκείς πόρους για να μπορέσει να στηρίξει τις χώρες οι οποίες πλήττονται από την κλιματική κρίση. Γι' αυτό και θα χρειαστεί μια ενίσχυση του προϋπολογισμού για να χρηματοδοτηθεί αυτό το Ταμείο.

Τέλος, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στη συνεδρίαση των ευρωπαίων κεντρικών τραπεζιτών η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Χθες, είχα την ευκαιρία να μιλήσω στους ευρωπαίους κεντρικούς τραπεζίτες και να παρουσιάσω την πολύ σημαντική πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Να μιλήσω για την επενδυτική βαθμίδα την οποία κατακτήσαμε και για το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζεται αυτή η τεράστια προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει από τα δύσκολα χρόνια και να γίνει πια ένας πρωταθλητής στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσπάθεια μίας κυβέρνησης μόνο. Είναι μια προσπάθεια συνολική του ελληνικού λαού, έτσι χαιρετίστηκε και από την κα Lagarde. Και αυτό μάς δίνει δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να συγκλίνουμε ακόμα πιο γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι, όλες και όλοι οι Έλληνες να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία»





