Τροχαίο - Παγκράτι: Ανατροπή οχήματος με εγκλωβισμό του οδηγού

Σοβαό τροχαίο ατύχημα με το "καλημέρα". Στο σημείο Τροχαία και ΕΚΑΒ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευή στην οδό Εφρανόρος 22, στο Παγκράτι.

Σε εξέλιξή βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από το αυτοκίνητο το οποίο ανετράπη.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί.

