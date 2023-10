Αθλητικά

MLS: Μέσι Vs Γιακουμάκη για το βραβείο της χρονιάς

"Μονομαχία" Γιακουμάκη, Μέσι, Λέβεν για το έπαθλο του καλύτερου νεοαποκτηθέντα παίκτη της χρονιάς στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο MLS και πλέον είναι... έτοιμος να μονομαχήσει με τον Λιονέλ Μέσι και τον Έντουαρντ Λέβεν για τον τίτλο του καλύτερου νεοεισερχόμενο παίκτη στο πρωτάθλημα, «MLS Newcomer of the Year» .

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έκανε θραύση με την μεταγραφή του στην Ιντερ Μαϊάμι και σε έξι παιχνίδια σημείωσε 11 γκολ.

Από την άλλη ο Ελληνας επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σκόραρε 17 φορές σε 27 ματς, όντας ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο Εντουαρντ Λέβεν σε 29 παιχνίδια έχει έξι γκολ και 9 ασίστ

