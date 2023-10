Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: βαριά ποινή στους ερυθρόλευκους για το ντέρμπι

Ποια ποινή αποφασίστηκε για τον Ολυμπιακό για το ντέρμπι των "αιωνίων". Η ανακοίνωση της πειθαρχικής επιτροπής τις Super League.

Στον Παναθηναϊκό κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (22/10) που διακόπηκε μετά από ρήψη κροτίδας που προκάλεσε τραυματισμό του Χουάνκαρ, ενώ αφαιρείται από τους «ερυθρόλευκους» ένας βαθμός και ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ανακοίνωση της πειθαρχικής επιτροπής της Super League:

«ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπ. αριθ. πρωτ. 329/24-10-2023 κλήση προς απολογία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και την από 24-10-2023 (αρ. πρωτ. 5155/2023) κύρια παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

αντιμολιά των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 24-10-2023 (αρ. πρωτ. 5155/2023) κύρια

παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τέλεσε τις

αποδιδόμενες σε βάρος της πειθαρχικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1α πράξη, την οποία τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 215/31-08-2023, 220/7- 09-2023, 242/29-09-2023 και 250/5-10-2023 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 1β πράξη, την οποία τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 250/5-10-2023 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ ii) του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) για την 3η πράξη (ι) ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον αγώνα υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με τέρματα 0-3, (ιι) ΑΦΑΙΡΕΙ έναν (-1) βαθμό από την εγκαλούμενη ΠΑΕ από τον πίνακαβαθμολογίας του πρωταθλήματος, στο οποίο και συμμετέχει, καθώς επίσης ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ (ιιι) τη χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και (iv) την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3, ΙΙ περ. β, 15 παρ.6 περ. β, δ, στ του Π.Κ. της ΕΠΟ και 21 παρ. 3 ΙΙ ΚΑΠ της ΕΠΟ),

δ) επιβάλλει τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι. α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ)• την τρίτη και τέταρτη πράξη τέλεσε η εγκαλουμένη καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 220/7-09-2023 και 250/5-10-2023 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου και

ε) επιβάλλει τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. α’ εδ.β του Π.Κ. της ΕΠΟ). ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00) ευρώ. (αγώνας της 22-10-2023 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)».

Καταθέτει έφεση ο Ολυμπιακός

Μετά την πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League που τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αφαίρεση ενός βαθμού για τη διακοπή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και κατακύρωση του αγώνα υπέρ των «πράσινων» με 3-0, οι «ερυθρόλευκοι» θα καταθέσουν άμεσα έφεση στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ, επιδιώκοντας την ανατροπή της σε δεύτερο βαθμό.

Οι Πειραιώτες εκτιμούν πως η έφεση θα εκδικαστεί την προσεχή Τετάρτη (1/11), αν κι άπαντες είναι κι εν αναμονή του σκεπτικού της πρωτόδικης απόφασης το οποίο θα βγει τη Δευτέρα (30/10) ή την Τρίτη (31/10), ζητώντας να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η απόφαση.

Κι αυτό διότι θέλουν, σε περίπτωση δικαίωσής τους σε δεύτερο βαθμό, να υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθούν εισιτήρια για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5/11, 19:30).





