Formula 1 - GP Mεξικού: Ο Φερστάπεν...ασταμάτητος

Πρωτιά για τον Ολλανδό οδηγό και στο "σπίτι" του Πέρεζ. Δεύτερος ο Χάμιλτον.

Δεν έχει... ταβάνι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής με μία ακόμη κυριαρχική εμφάνιση ήταν ο μεγάλος νικητής στο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού (19ος εφετινός αγώνας), έφτασε τις 16 στη σεζόν, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στην Ιστορία της Φόρμουλα Ένα, και βελτίωσε το προσωπικό του ρεκόρ, που είχε σημειώσει το 2022 με 15 επιτυχίες.

Συνολικά με τη σημερινή ο πιλότος της Ρεντ Μπουλ έφτασε τις 51 νίκες στην καριέρα του ισοφαρίζοντας στην τέταρτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες οδηγούς τον Γάλλο τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Αλέν Προστ, ενώ είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει και τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φέτελ, που έχει στο ενεργητικό του 53 νίκες.

Ο Λιούις Χάμιλτον με Μερτσέντες έκανε σπουδαίο αγώνα και πήρε την δεύτερη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ με Φεράρι, παρότι εκκίνησε από την pole position, τερμάτισε τρίτος. Πίσω του βρέθηκε ο έτερος οδηγός της «Σκουντερία», Κάρλος Σάινθ (χθες οι πιλότοι της Φεράρι έκανε το 1-2 στα επίσημα δοκιμαστικά, ωστόσο, δεν κατάφεραν να ανέβουν και οι δύο στο βάθμο).

