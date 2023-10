Αθλητικά

Καράτε: Ο Στέφανος Ξένος στον ΑΝΤ1 για το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "χρυσό παιδί" του ελληνικού καράτε μίλησε στον ΑΝΤ1 για την σπουδαία διάκριση και τα όνειρα του.

-

Της Λίτσας Ιωάννου

Το Σάββατο, ο Στέφανος Ξένος έγραψε «χρυσή ιστορία» στην Βουδαπέστη και έκανε ένα παιδικό όνειρο του… πραγματικότητα: έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο καράτε.

«Είναι ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδάκι. Ήμουνα 5 χρονών και έλεγα ότι θέλω να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν νομίζω ότι μπορούσα χα χάσω με τέτοια κερκίδα και όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους εκεί», είπε ο Στέφανος Ξένος στον ΑΝΤ1.

Νίκησε στον τελικό των 60 κιλών Κούμιτε τον Αλπισμπάι και χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο, 13 χρόνια μετά τον Δημήτρη Τριανταφύλλη. Ο καρατέκα μας πανηγύρισε την κατάκτηση του μεταλλίου με τον δικό του μοναδικό τρόπο… και αφού πνίγηκε στην αγκαλιά της αδερφής του, το αφιέρωσε στον αδερφό του Διονύση, ο οποίος παραληρούσε, στις κερκίδες.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Στέφανος Ξένος, «Είναι δικό του το μετάλλιο ξεκάθαρα. Με το αδερφό μου είμαστε στα πάντα μαζί, μέχρι κα στρατό πήγαμε μαζί, χτυπιόμαστε μαζί, παίζουμε μπουνιές εδώ μαζί, με έχει μάθει πώς να μιλάω πώς να φέρομαι, ποια είναι η νοοτροπία του νικητή, ποια είναι η νοοτροπία της ζωής».

«Δεν έχουμε στήριξη γενικότερα. Αυτή θα είναι μόνο η παράκληση μου, θεωρώ ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά, πονάμε πάρα πολύ περνάμε από φωτιές και από σκοτάδι πάρα πολύ, όποτε θεωρώ ότι αξίζουμε και εμείς μια τέτοια βοήθεια και στήριξη», τονίζει ο Στέφανος Ξένος, ο οποίος ονειρεύεται να κατακτήσει και άλλες «χρυσές» κορυφές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκικά ΜΜΕ: Έλληνες λιμενικοί χτύπησαν Τούρκους ψαράδες (βίντεο)

Τραμ: Στάση εργασίας την Τρίτη

Appodixi - Φοροδιαφυγή: Bonus για όσους κάνουν καταγγελία