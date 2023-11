Πολιτισμός

Άγια Σοφία: Μπαίνει εισιτήριο για τους τουρίστες

Πότε μπαίνει το εισιτήριο στην Αγία Σοφία, πόσο θα στοιχίσει και ποιοι θα το πληρώνουν.

"Η επίσκεψη στο τζαμί της Αγίας Σοφίας θα είναι επί πληρωμή για τους ξένους πολίτες από τις 15 Ιανουαρίου 2024", ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ενώ η προσευχή και η επίσκεψη θα είναι δωρεάν για τους Τούρκους πολίτες.

Αιτιολογώντας την απόφασή του ο Ερσόι ανέφερε ότι "το τέμενος της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά και τουριστικά κέντρα του κόσμου. Έχουμε προβεί σε ορισμένες ρυθμίσεις για να προστατεύσουμε αυτή τη σημαντική δομή και να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν μια καλύτερη εμπειρία. Μία από αυτές τις ρυθμίσεις είναι να εισάγουμε εισιτήριο στους ξένους πολίτες για την επίσκεψη στο τζαμί της Αγίας Σοφίας. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από τις 15 Ιανουαρίου 2024".

Ακόμη δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πόσο θα είναι το αντίτιμο για την επίσκεψη στο τζαμί της Αγίας Σοφίας για τους ξένους πολίτες. Θα αλλάξει ωστόσο η είσοδος από την οποία θα εισέρχονται οι ξένοι επισκέπτες. Θα γίνεται από την επάνω πύλη/στοά, όπου βρίσκεται το παλάτι Τοπκαπί και θα βγαίνουν κανονικά από την πόρτα εξόδου, δήλωσε ο Ερσόι.

