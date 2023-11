ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

Μία ημέρα σαν σήμερα,μια ομάδα νεαρών, αποφάσισε να ιδρύσει ένα αθλητικό σωματείο και...

Εκατόν είκοσι έξι χρόνια Ιστορίας συμπληρώνει η Γιουβέντους.

Μία ημέρα σαν σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 1897, σε ένα παγκάκι στον δρόμο «Re Umberto» στο Τορίνο, μια ομάδα μαθητών του λυκείου Massimo D'Azeglio, ερωτευμένοι όλοι τους με ένα παιχνίδι που έφθασε πρόσφατα στην Ιταλία από την Αγγλία, αποφάσισε να ιδρύσει ένα αθλητικό σωματείο.

Το όνομα της είναι λατινική λέξη και σημαίνει «νεολαία». Ο πρώτος πρόεδρος είναι ο Εουτζένιο Κανφάρι, στην «Piazza d'Armi» το πρώτο γήπεδο, το ροζ είναι το πρώτο χρώμα που είχε η φανέλα της. Το «ασπρόμαυρο» (bianconero) θα φτάσει έξι χρόνια αργότερα, από τα χρώματα της Νότς Κάουντι, ενώ εν τω μεταξύ, η ομάδα έχει ήδη παίξει στο πρώτο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το 1900 συμμετείχε για πρώτη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το πρώτο της παιχνίδι ήταν με αντίπαλό τη Τορινέζε, στις 11 Μαΐου 1900 στο Piazza D'Armi, όπου η Γιουβέντους έχασε με 1-0, ενώ την ίδια περίοδο μετακόμισε στο «Velodromo Umberto I». Το 1905 η «Γηραιά Κυρια» κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα, με χρηματοδότη και πρόεδρο τον Ελβετό Αλφρέντο Ντικ.

Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει 35 πρωταθλήματα, 13 Κύπελλα και 8 Super Cup, αριθμοί που αποτελούν ρεκόρ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην Ευρώπη, έχει κατακτήσει συνολικά οκτώ τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων, 3 Κύπελλα UEFA, 2 Super Cup, ενώ πανηγύρισε και 2 διηπειρωτικά Κύπελλα.

Έχει απουσιάσει μόνο μία χρονιά από την κορυφαία κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, όταν υποβιβάστηκε για συμμετοχή στο σκάνδαλο Calciopoli, με «στημένα» παιχνίδια.

Τίτλοι

Πρωταθλήματα Ιταλίας (35): 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Κύπελλα Ιταλίας (13): 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018.

Σούπερ Κύπελλα Ιταλίας (8): 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018.

Τσάμπιονς Λιγκ [Κύπελλο Πρωταθλητριών] (2): 1985, 1996.

Κύπελλο Κυπελλούχων (1): 1984.

Κύπελλα ΟΥΕΦΑ (3): 1977, 1990, 1993.

Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ (2): 1984, 1996.

Διηπειρωτικά (2): 1985, 1996.

Η Γιουβέντους με Ελληνικές Ομάδες

Με Παναθηναϊκό (5-2-3)

1-1 (20/9/1961, Κύπελλο Πρωταθλητριών)

2-1 (27/9/1961 Κύπελλο Πρωταθλητριών)

4-0 (17/9/1980, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

2-4 (1/10/1980, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

0-1 (21/10/1987, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

3-2 (4/11/1987, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

1-0 (20/10/1992, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

0-0 (4/11/1992, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

2-1 (19/9/2000, Τσάμπιονς Λιγκ)

1-3 (8/11/2000, Τσάμπιονς Λιγκ)

Με Ολυμπιακό (5-2-1

0-0 (20/9/1967, Κύπελλο Πρωταθλητριών)

2-0 (11/10/1967, Κύπελλο Πρωταθλητριών)

2-1 (3/3/1999, Τσάμπιονς Λιγκ)

1-1(17/3/1999, Τσάμπιονς Λιγκ)

3-1 (25/11/1999, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

1-2 (7/12/1999, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

2-1 (30/9/2003, Τσάμπιονς Λιγκ)

7-0 (10/12/2003, Τσάμπιονς Λιγκ)

3-2 (4/11/2014, Τσάμπιονς Λιγκ)

0-1 (22/10/2014, Τσάμπιονς Λιγκ)

Με Άρη (2-0-0)

2-0 (11/9/1966, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ)

5-0 (21/9/1966, Κυπελλο ΟΥΕΦΑ)

Με ΑΕΚ (2-0-0)

4-1 (6/4/1977, Α’ ημιτελικός του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ)

1-0 (20/4/1977, Β’ ημιτελικός του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ

