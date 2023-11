Αθλητικά

WTA Finals: Η Σάκκαρη έχασε και αποκλείστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κακή εμφάνιση της Σάκκαρη στο WTA Finals οδήγησε στον αποκλεισμό της.

-

Την ήττα και στον δεύτερο αγώνα της στο WTA Finals γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχασε από την Ελενα Ριμπάκινα με 2-1 (6-0, 6-7(4), 7-6(2) και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μπήκε πολύ άσχημα κι έχασε το πρώτο σετ χωρίς να πάρει γκέιμ. Η συνέχεια, όμως, ήταν τελείως διαφορετική και η Σάκκαρη άγγιξε μια μεγάλη ανατροπή. Το δεύτερο σετ το πήρε στο τάι μπρέικ κι έδειξε για πρώτη φορά... αντίδραση στην διοργάνωση.

Στο τελευταίο και καθοριστικό σετ, η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη. Η πρωταθλήτρια από το Καζακστάν προηγήθηκε με 4-2, αλλά Σάκκαρη ισοφάρισε και οδήγησε το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί, όπου η Ριμπάκινα μπήκε εντυπωσιακά, προηγήθηκε με 6-0 και πήρε την νίκη.

Πλέον, η επόμενη υποχρέωση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είναι το παιχνίδι με την Τζέσικα Πεγκούλα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική περίοδο στο Top 10 για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιουβέντους: σαν σήμερα η ίδρυσή της

Ξυλοδαρμός εγκύου: “ίσως γεννήσει πρόωρα, μετά την επίθεση του επιχειρηματία” (βίντεο)

“Αρένα”: οι Σπαρτιάτες και οι αποκαλύψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου