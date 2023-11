Κοινωνία

Ξυλοδαρμός εγκύου: Με έβριζε και με κλωτσούσε με μανία στην κοιλιά (βίντεο)

Τι απαντά ο 48χρονος επιχειρηματίας για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Τον ξυλοδαρμό της από τον επιχειρηματία πρώην σύντροφό της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε 27χρονη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Βουλιαγμένη, όταν, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο πρώην σύντροφός της, άρχισε να την χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές μέσα στο αυτοκίνητό του.

Συγκεκριμένα, η 27χρονη κατήγγειλε τον 48χρονο επιχειρηματία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη εις βάρος εγκύου και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Εν τω μεταξύ, η 27χρονη μεταφέρθηκε σε ιδιωτική μαιευτική κλινική, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τι δηλώνει η 27χρονη για το επεισόδιο

Η 27χρονη, δήλωσε σχετικά με το επεισόδιο: Αρχικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα ήμασταν μαζί. Μου είχε ζητήσει να τον βοηθήσω να βρούμε ένα μεγαλύτερο σπίτι για να μείνουμε, μάλιστα είχε απευθυνθεί και σε μεσίτες. Κυκλοφορούσαμε παντού μαζί, ήμασταν σε σχέση παραπάνω από έναν χρόνο.

Το Σάββατο πήγαμε για φαγητό σε ένα γνωστό εστιατόριο, στην συνέχεια φύγαμε και πήγαμε προς το σπίτι του. Σβήνω την μηχανή και μου λέει ότι θέλει να μείνει μόνος του για μισή ώρα, να πάω στο σπίτι μου και θα βρεθούμε αργότερα. Είχα ξεχάσει το τηλέφωνο της δουλειάς μου και γύρισα για να το πάρω. Να σημειωθεί εδώ ότι είχε μια περίεργη συμπεριφορά, είχε γίνει άλλος άνθρωπος.

Όταν μπήκα στο αυτοκίνητο του ξεκίνησε να με βρίζει. Με είχε πιάσει από τα μαλλιά, με χτυπούσε και με κλωτσούσε με μανία στην κοιλιά. Εγώ κατευθείαν έβαλα τα χέρια μου στην κοιλιά. Δέχτηκα πολλά χτυπήματα. Άνοιξα την πόρτα, με κλώτσησε και με έριξε από το αυτοκίνητο. Του έλεγα: «Άσε με σε παρακαλώ πολύ ήσυχη, θέλω να πάρω τα πράγματα μου και να φύγω».

Με είδε ένας γείτονας, αυτός που κάλεσε και την αστυνομία. Ήρθε τρέχοντας και φωνάζοντας: «Άσε την κοπέλα, έχω καλέσει την αστυνομία». Δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία καθώς τα πράγματα μου ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ το μόνο που έκανα ήταν να κρατάω την κοιλιά μου. Από το Σάββατο είμαι χάλια. Προσπαθώ να είμαι ήρεμη γιατί ξέρω ότι τα συναισθήματα μου τα έχει και το παιδί. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ με αυτό που έκανε, δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο που το έκανε.

Πηγαίνω δύο φορές την ημέρα στο νοσοκομείο, ανά 12 ώρες και κάνω ένεση κορτιζόνης. Οι γιατροί μου κοιτάζουν το μωρό και παίρνουν τους παλμούς του μωρού να δουν αν είναι ήρεμο. Τα χέρια μου είχαν μελανιασει καθώς τα είχα σταυρωτά μπροστά από την κοιλιά για να την προστατέψω. Με εγκατέλειψε ξυπόλυτη και έφυγε. Δεν πήρε ποτέ ένα τηλέφωνο να δει πως είμαι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος κατέθεσε και εκείνος μήνυση εναντίον της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, εξύβριση και ενδοοικογενειακή απειλή.

Η απάντηση του επιχειρηματία

Μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο 48χρονος απάντησε στους ισχυρισμούς που έκανε εις βάρος του η πρώην σύντροφός του.

«Ο εντολέας μου, σεβόμενος την προχωρημένη εγκυμοσύνη της καταγγέλλουσας και μη επιθυμώντας μία δημόσια αντιπαράθεση μαζί της, η οποία θα τροφοδοτούσε δημόσιες ανθρωποφάγες έξεις, περιορίζεται μόνο στο να δηλώσει ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΣΚΗΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ κατά μηνύτριας και μάλιστα χτυπώντας της στην κοιλιακή χώρα, συμπεριφορά που μόνο ένα τέρας θα μπορούσε να επιδείξει....

