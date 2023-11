Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: ντροπή Χουρδάκης - Παπαϊωάννου να πάρουν τις έδρες… στο σπίτι τους (βίντεο)

Δηκτικά σχόλια από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, στην εκπνοή του τελεσιγράφου σε μάνα και γιό που εξελέγησαν βουλευτές, για να επιστρέψουν τις έδρες τους στο κόμμα.

Λίγες ώρες πριν βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», μαζί με τον σύντροφο της, Διαμαντή Καραναστάση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, καθώς εκπνέει το τελεσίγραφο που είχε δώσει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στους βουλευτές Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου, για να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα.

«Ντροπής πράγματα, μάνα και γιός να πάρουν τις δύο έδρες της Πλεύσης Ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη και να τις πάνε στο σπίτι τους», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε μια σειρά από καυστικά σχόλια για τους δύο βουλευτές που έχουν πλέον αποκοπεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Συμπλήρωσε ότι «Είναι αναξιοπρεπείς συμπεριφορές, αδιανόητες… Έχω δει πολλούς ανθρώπους στην ζωή μου να θαμπώνονται και από την εξουσία και από το χρήμα. Έχω δει πολλούς ανθρώπους να αλλάζουν».

Αναφερόμενη στον Μιχάλη Χουρδάκη, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «Δεν με εκπλήσσει. Με θλίβει όμως, ένας καθηγητής πανεπιστημίου να θέλει να δώσει τέτοιο παράδειγμα στους φοιτητές του. Δηλαδή, τι τους λέει, “οικειοποιούμαστε κάτι που δεν μας ανήκει και εισπράττουμε αποζημιώσεις από τα χρήματα του ελληνικού λαού που ψήφισε ένα κόμμα από το οποίο φύγαμε;”».

Ως προς τους λόγους που οδήγησαν στην διαγραφή του κ. Χουρδάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «ανέπτυξε μια προσωπική ατζέντα, που ήταν βαθιά δεξιά ατζέντα, έφτασε στις αυτοδιοικητικές εκλογές να δίνει γραμμή υπέρ υποψηφίων της ΝΔ. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει αριστερές αρχές και αριστερή αναφορά. Δεν μπορεί ένας από τους 8 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίου να γίνει “δεκανίκι” του κυβερνώντος κόμματος».

«Η μητέρα του κ. Χουρδάκη, δεν επρόκειτο να εκλεγεί βουλευτής, γιατί ο σχεδιασμός ήταν να κρατήσω την έδρα της Β΄ Θεσσαλονίκης, γιατί δίνω μεγάλη έμφαση στην Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία. Άλλαξε ο σχεδιασμός μας, επειδή μας αποστέρησαν την έδρα στην Β’ Πειραιώς και έπρεπε να γίνει ανασχεδιασμός. Έτσι, ενώ της είχαμε δώσει μια τιμητική θέση κάτω από εμένα, λόγω της εκτίμησης στον κ. Χουρδάκη, τελικώς χρειάστηκε να επιλέξω άλλη έδρα και να της δώσω την έδρα της Β’ Θεσσαλονίκης, που ήταν η τελευταία έδρα του κόμματος», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την Αρετή Παπαϊωάννου, μητέρα του κ. Χουρδάκη.

Προσέθεσε ότι «Από την πρώτη στιγμή είπε ότι η έδρα ήταν ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του κόμματος και της ζήτησα να υπογράψει μια τέτοια δήλωση, την οποία και υπέγραψε. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, μετράει καλύτερα από την υπογραφή μου. Άνθρωποι που λένε ότι δεν μετράει ούτε ο λόγος ούτε η υπογραφή τους, πως κοιτάζουν τους πολίτες στα μάτια;»

Κατέληξε λέγοντας «Λυπάμαι που δεν αξιοποιούν την ευκαιρία να αποχωρήσουν με μια ελάχιστη αξιοπρέπεια, λυπάμαι για αυτήν την κατάντια, αλλά αυτό δεν πρέπει να απογοητεύσει τον κόσμο της Πλεύσης Ελευθερίας».

