ΔΕΗ: Εξαγοράζει την Κωτσόβολος έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ – Τα σχέδιά της

Την απόκτηση της Κωτσόβολος έναντι ποσού 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της ταχύτητας μετασχηματισμού της, ενώ τονίζει ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων.

H ΔΕΗ είναι ο νέος ιδιοκτήτης της «Κωτσόβολος», καθώς πριν από λίγο ο βρετανικός όμιλος Currys ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, με το τίμημα (enterprise value) να ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, χωρίς δάνεια και εξαιρουμένων των υποχρεώσεων μίσθωσης. Η καθαρή αξία, εάν εξαιρεθούν κόστος μεταβίβασης και διάφοροι άλλοι παράγοντες, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 179 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου:

"Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία με την Currys plc για την εξαγορά της Κωτσόβολος έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης €200 εκατ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο δανεισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και εξαιρουμένων των μισθώσεων κατά το IFRS 16.

Η συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος αποτελεί για τη ΔΕΗ μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού, σε μία αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εποχή της ενεργειακής μετάβασης και του νέου εξηλεκτρισμού δημιουργεί έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξαγορά της Κωτσόβολος η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Κωτσόβολος είναι ένα πολύ δυνατό και αγαπημένο brand στην Ελληνική αγορά. Η εταιρεία διαθέτει 95 καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό δίκτυο, εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των συσκευών. Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).

Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 – 29.4.2023, η Κωτσόβολος είχε κύκλο εργασιών €733 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €49 εκατ. (στη βάση του IFRS 16) και ο τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός. Τα παραπάνω αποτελέσματα που παράχθηκαν στο πλαίσιο του επιτυχημένου management της Κωτσόβολος δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τα μεγέθη της επόμενης οικονομικής χρήσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η ΔΕΗ θα είναι μία άλλη εταιρεία: Ένας ολοκληρωμένος, πελατοκεντρικός πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο. Η εξαγορά της Κωτσόβολος, ως μέρος του επενδυτικού μας πλάνου ύψους €9 δισ., επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών και την πελατοκεντρικότητα».

Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος θα φέρει εξοικονόμηση ποσού περίπου €100 εκατ. το οποίο, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προοριζόταν για την δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και υπόκειται στις συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης των μετόχων στη Γενική Συνέλευση της Currys plc καθώς και είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (conditions precedent).

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Β. Βύζας – Γ. Κατρινάκης, ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στο πλαίσιο της εξαγοράς".

