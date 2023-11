Life

Ο Σάκης Ρουβάς στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι είπε για την Κάτια Ζυγούλη και την επικείμενη συνεργασία του με τις "Μέλισσες".

Τον Σάκη Ρουβά συνάντησε η κάμερα του "Πρωινού" και ο Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επιστρέφοντας από την Κύπρο είπε πως είναι χαρούμενος για το νέο μέλος της οικογένειας τους, καθώς ο αδερφός του Απόστολος Ρουβάς έγινε πρόσφατα μπαμπάς,

Μίλησε για την Κάτια Ζυγούλη αλλά και ενδεχόμενο νέο κύκλο του "The Voice".

Όσον αφορά το φετινό χειμώνα ανέφερε πως "είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε φέτος με τις Μέλισσες".

Τι είπε στο "Πρωινό":

