Διαρρήκτες από την Αθήνα “ρήμαζαν” σπίτια στην επαρχία (εικόνες)

Πώς δρούσε η σπείρα των διαρρηκτών που έκανε....υπεραστικές "δουλειές".

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της επαρχίας και κυρίως σε Λάρισα, Αγρίνιο, Τρίκαλα και Άρτα.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/11) αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και Δυτική Αττική, όπου συνελήφθησαν 2 μέλη της συμμορίας κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και για παράβαση των νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα 1 άτομο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτηθεί σε εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε οικίες σε περιοχές της επαρχίας, δρώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα:

με «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία ήταν ενοικιαζόμενα, κατόπτευαν τους υποψήφιους στόχους τους, ενώ παράλληλα κατέστρωναν το καλύτερο δυνατό σχέδιο, για την επίτευξη του σκοπού τους,

κινούνταν κυρίως στις επαρχιακές πόλεις της Λάρισας, Αγρινίου, Τρικάλων και Άρτας,

επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων και με ειδικά εργαλεία παραβίαζαν συνήθως τις κεντρικές θύρες και

μετά την τέλεση των πράξεων τους, επέστρεφαν στην Αθήνα, όπου και διοχέτευαν τη λεία τους σε ενεχυροδανειστήρια.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης της συμμορίας είναι το επίπεδο οργάνωσης και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των μελών της, που κατείχαν διάφορα κλειδιά και ειδικά εργαλεία, με τα οποία όχι μόνο προέβαιναν στη διάρρηξη θυρών αλλά κατασκεύαζαν και νέους μηχανισμούς, στοχεύοντας έτσι ακόμα και σύγχρονης τεχνολογίας κλειδαριές.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,

πλήθος αυτοσχέδιων και μη διαρρηκτικών εργαλείων (ηλεκτρικών και χειρός),

διάφορες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές,

πλήθος μηχανισμών κλειδαριών οικιών,

γυαλιά ηλίου διαφόρων εταιρειών,

φορητοί ασύρματοι,

σπαθί τύπου κατάνα και 3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

2 οχήματα,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim,

ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών,

ρούχα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους κατηγορούμενος κατά την τέλεση των κλοπών.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών σε οικίες σε Λάρισα, Αγρίνιο Τρίκαλα και Άρτα, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας υπερβαίνει το ποσό των 53.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα σε τουλάχιστον δύο ακόμα χώρες της Ευρώπης, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

