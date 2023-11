Αθλητικά

ΕΠΟ: επίσημα με κόσμο το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Τι αποφάσισε η ΕΠΟ για την διεξαγωγή του αγώνα για τη Super League 1 μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το αυριανό (5/11, 19:30) ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, για την 10η αγωνιστική της Super League.

Η σχετική απόφαση, ελήφθη από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά, την εκτίμηση που έκανε εχθές (3/11) το προεδρείο της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ζήτησε να αποσαφηνιστεί από την Επιτροπή Έκτακτων Θεμάτων της ΕΠΟ (ως της μόνης αρμόδιας μετά την Εκτελεστική Επιτροπή) ποια ερμηνεία από το 2020 είναι ορθή.

Τελικά, αυτό συνέβη το πρωινό του Σαββάτου και το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα έχει κανονικά κόσμο. Το σκεπτικό είναι πως τόσο καιρό γινόταν λανθασμένη ερμηνεία του κανονισμού.

Δηλαδή, για να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση (στην προκειμένη κεκλεισμένων των θυρών), θα έπρεπε να υπήρχε τελεσίδικη και καταδικαστική απόφαση για τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε αυτό, το ντέρμπι θα γίνει με κόσμο κανονικά στις εξέδρες του Καραϊσκάκης.

