Θεσσαλονίκη: καταδίκη για ασθενή που απείλησε γιατρό

Ποια είναι η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στον ασθενή που απείλησε και τι ανέφερε στην απολογία του.

Ασθενής καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή απείλησε γιατρό τού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να επισπεύσει ραντεβού για να υποβληθεί σε πρόσθετη επέμβαση, ύστερα από χειρουργείο που είχε προηγηθεί.

«Ενημερώθηκα από ειδικευόμενο γιατρό ότι έγινε φασαρία με έναν ασθενή. Είχε κλείσει ραντεβού και απειλούσε πως θα βγάλει όπλο», κατέθεσε ο 45χρονος γιατρός, με την καταγγελία του οποίου η υπόθεση έφτασε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που έκρινε ένοχο τον 31 ετών κατηγορούμενο.

Όπως εξήγησε ο καταγγέλλων, είχε χειρουργήσει πριν από ενάμισι χρόνο τον ασθενή στον αγκώνα, και έκτοτε επισκεπτόταν ανά τακτά διαστήματα τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου για επανέλεγχο. Το ίδιο συνέβη και στις 24/10, όταν ο 31χρονος έφτασε στο «Γ. Γεννηματάς», ζητώντας να αφαιρεθούν τα υλικά από το χέρι του, καθώς, όπως είπε στον γιατρό, δεν μπορούσε να δουλέψει και είχε μείνει άνεργος από το καλοκαίρι.

Όταν ο ασθενής ενημερώθηκε πως το διαθέσιμο ραντεβού είναι για το επόμενο έτος, φαίνεται ότι βγήκε… από τα ρούχα του. «Είχε ερειστικό και επιθετικό ύφος. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας ότι ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος […] Είπε να του πληρώσω τα ενοίκια» κατέθεσε ο γιατρός, και συμπλήρωσε: «Στο τέλος με ρώτησε εάν έχω παιδιά. Όταν του απάντησα, ανέφερε "εύχομαι να μην μείνουν ανάπηρα"». «Το μόνο που επιθυμώ είναι να με αφήσει ήσυχο και να μην με πλησιάσει», ανέφερε ο ίδιος, ολοκληρώνοντας την κατάθεση του.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος (αλβανικής καταγωγής) δεν αμφισβήτησε όσα ανέφερε ο καταγγέλλων. «Πολύ καλά τα είπα ο γιατρός. Είχα κάνει εγχείριση και μου είπαν να βγάλω τα υλικά. Είχα κλείσει ραντεβού. Είπαν να πάω το καλοκαίρι και μετά τον Οκτώβριο. Κάνω μια εργασία που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το χέρι μου» απολογήθηκε, ενώ για την αναφορά στα παιδιά εξήγησε ότι δεν ήταν "απειλή", αλλά για να τον καταλάβει προσπαθώντας να "βάλει στη θέση μου το παιδί του"».

