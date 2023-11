Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία - Αλεξανδρούπολη: Ο άνεμος ξερίζωσε δέντρα (βίντεο)

Πώς οι μανιώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή στο πλαίσιο της επιδείνωσης του καιρού, κατέστρεψε δέντρα αλλά και αυτοκίνητα.

Μετά την επέλαση της κακοκαιρίας από τη Χαλκιδική και τη Ξάνθη, σειρά στις καταστροφές είχε ο νομός Έβρου. Από το πρωί του Σαββάτου πνέουν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι που έφθασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν πάνω από 25 δένδρα, προκαλώντας ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στην είσοδο της πόλης από τους ισχυρούς ανέμους ξηλώθηκε μάλιστα και φανάρι σηματοδότησης.Συνεργεία του δήμου από το πρωί του Σαββάτου βρίσκονταν επί ποδός για να καθαρίσουν τους δρόμους από τα πεσμένα δένδρα. Η κακοκαιρία δημιούργησε μικροπροβλήματα και σε άλλες περιοχές όπως στο Σουφλί, Πρωτοκκλήσι και Φυλακτό. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης.

Πηγή υλικού: E-evros.gr

