Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και ο Άρης στον Σκορπιό (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα πρέπει να περιμένει κάθε ζώδιο την εβδομάδα που ξεκινά, από την αστρολόγο, Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου”.

Την Μπέτυ Μαγγίρα, που την καλωσόρισε στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», συνάντησε στο πλατό, το μεσημέρι της Κυριακής, η Λίτσα Πατέρα, η οποία κάθε Κυριακή θα μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι "η επικοινωνία ευνοείται στην αρχή της εβδομάδας, στο τέλος της εβδομάδας όμως αλλάζουν τα δεδομένα καθώς γιατί ο θεός του πολέμου ο Άρης και είναι μέσα στο Σκορπιό και κάνει ύπουλα και υπόγεια πράγματα. Όπως πρόσθεσε αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 16η μοίρα και δεν ανησυχούμε, όμως όταν πάει ακριβώς απένταντι από τον Ουρανό εκεί θα γίνει κάτι ανά τον κόσμο.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





