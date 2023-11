Κόσμος

Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Κύπρο: Τι συζήτησαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη (εικόνες)

Στο πλαίσιο του διπλωματικού μαραθωνίου που πραγματοποιεί στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν, έκανε έκτακτη στάση στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

Σε εξαιρετικό κλίμα έγινε η συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κύπρου για την πρωτοβουλία του για τον ανθρωπιστικό διάδρομο, για την βοήθεια που παρέχει η χώρα σε πολλά επίπεδα, για την στάση της Κύπρου γενικότερα ως χώρα «που συνομιλεί με όλους» και για την βοήθεια στις επιχειρήσεις εκκένωσης. Η απόφαση του κ. Μπλίνκεν να κάνει μη προγραμματισμένη στάση στην Κύπρο πριν μεταβεί στην Τουρκία, αποδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές από την Ουάσιγκτον.

Ο Πρόεδρος της ???? Δημοκρατίας @Christodulides πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ????ΗΠΑ @SecBlinken στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή. Η συνάντηση θα έχει ως βασικό θέμα συζήτησης την κρίση στην περιοχή μας όπως εξελίσσεται και την πρωτοβουλία της… pic.twitter.com/pByuJIitJL — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 5, 2023

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του σε εγκαίνια σε χωριό της Λευκωσίας ο κ. Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι θα μεταβεί στη Λάρνακα για μια έκτακτη επίσκεψη, «μέσα στο πλαίσιο και των προσπαθειών που η χώρα μας έχει αναλάβει σε σχέση με την κρίση στην περιοχή μας». Στην ατζέντα της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με έμφαση στην πρόταση της Κύπρου για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου βοήθειας προς τη Γάζα.

Συνάντηση Μπλίνκεν-Αμπάς στη Ραμάλα

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη όπου συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Ο εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου είπε ότι ο Μαχμούντ Αμπάς είπε στον Αμερικανό υπουργό ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η η παροχή ανθρωπιστική βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος κατήγγειλε τη «γενοκτονία» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τη γενοκτονία και την καταστροφή που υπέστη ο παλαιστινιακός λαός μας στη Γάζα από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αρχές του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Αμπάς στον Μπλίνκεν στη Ραμάλα, σε δηλώσεις που μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Από την πλευρά του ο Άντονι Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την επανέναρξη των βασικών υπηρεσιών» στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι «δεν πρέπει να εκτοπιστούν βίαια». Επίσης, Μπλίνκεν και Αμπάς συζήτησαν τις προσπάθειες για την «αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας» στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης «να σταματήσει η εξτρεμιστική βία κατά των Παλαιστινίων και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

Ο Μπλίνκεν υποστήριξε ότι μια «αποτελεσματική και εκσυγχρονισμένη Παλαιστινιακή Αρχή» θα ήταν πιο λογικό να κυβερνήσει τελικά τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά παραδέχτηκε ότι άλλες χώρες και διεθνείς θεσμοί πιθανόν να έχουν έναν ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειας και στη διακυβέρνηση στο μεταξύ.

