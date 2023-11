Κοινωνία

Κορωπί: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε παραλιακή περιοχή

Μακάβριο εύρημα στο Κορωπί. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν τυχαία σε θαμνώδη περιοχή, στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου. Τα οστά που ήταν καλυμμένα με υπολείμματα ρούχων, περισυνελέχθησαν και εστάλησαν στα ειδικά εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ανθρωπολογική εξέταση, ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος που βρίσκονται στο σημείο και να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του προσώπου.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν μπορεί να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Όπως μεταδίδει το Mesogianews, το εύρημα εντόπισε τυχαία ένας Πολωνός τουρίστας, ο οποίος έκανε την βόλτα του σε βραχώδη περιοχή, δίπλα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο 36ο χλμ της παραλιακής, στην περιοχή Αλθέα.

