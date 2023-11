Κοινωνία

Μετρό πλατείας Εξαρχείων: “Όχι” του ΣτΕ στην αναστολή εργασιών

Ποιο είναι το επόμενο ένδικο βοήθημα του οποίο η απόφαση αναμένεται από τους κατοίκους, και θα είναι η οριστική επί του ζητήματος.

Απορριπτική ήταν η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο ένδικο βοήθημα (Αίτηση Αναστολής) το οποίο του υπέβαλαν 50 κάτοικοι της περιοχής των Εξαρχείων, οι οποίοι ζητούσαν να ανασταλεί, μέχρι την οριστική εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσής τους, η εκτέλεση όλων των σχετικών αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με βάση τις οποίες, ξεκίνησε η κατασκευή του επίμαχου σταθμού του Μετρό στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι προηγουμένως είχε απορριφθεί και η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, με την οποία οι κάτοικοι ζητούσαν να παγώσουν άμεσα τα έργα για την κατασκευή του ίδιου σταθμού μετρό, ο οποίος θα αποτελέσει τμήμα της νέας Γραμμής 4 («Αλσος Βεΐκου – Γουδής»).

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής των κατοίκων και «σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους επικαλείται η διοίκηση, οι οποίοι μάλιστα επιβάλλουν και κατά τα δεδομένα κοινής πείρας την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, κρίνει ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω λόγος για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων λόγω, όπως υποστηρίχθηκε, επικείμενης ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης των κατοίκων».

Το ανώτατο δικαστήριο ασχολήθηκε και με την κοπή των δέντρων της πλατείας Εξαρχείων σημειώνοντας πως «από τα στοιχεία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού περιγράφεται πλήρως η βλάστηση επί της πλατείας Εξαρχείων και καταγράφεται η προστασία της, είτε με μεταφύτευση προσωρινά, κατά το μεγαλύτερο μέρος και επαναφύτευση των ίδιων δέντρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, είτε στην αντίθετη περίπτωση, με την αναπλήρωση των δέντρων και φυτών με βλάστηση του αυτού είδους».

Κατά τους δικαστές όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις που επικαλούνται οι 50 κάτοικοι πως θα προκληθούν από τις πρόδρομες εργασίες και την κατασκευή του έργου, «έχουν προβλεφθεί με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, έχουν αξιολογηθεί και έχουν αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα». Μάλιστα, στο σκεπτικό γίνεται λόγος για “προσωρινές” επιπτώσεις «που αμβλύνονται σημαντικά με τις ειδικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

τη μέριμνα αναδόχου να περιορίσει κατά το δυνατόν χρονικά την κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων,

την υποχρέωση και για την προσωρινή μεταφύτευση των υφιστάμενων επί της πλατείας δέντρων και θάμνων που δύνανται επιτυχώς να μεταφυτευτούν και

τη φύτευση κατά τη φάση κατασκευής του έργου 2.000 νέων δέντρων εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και πλησίον της πλατείας ή στην ευρύτερη περιοχή και τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

Κλείνοντας το σκεπτικό τους, οι σύμβουλοι επικρατείας σημειώνουν ότι «η βλάστηση πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως βάσει και άλλων ειδικών μελετών και ρητρών όρων και προβλέψεων για τη μεταφύτευση δέντρων και τη φύτευση νέων με αποτέλεσμα το ισοζύγιο πρασίνου να εμφανίζεται θετικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρ' ό,τι εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της απόφασης επί της Αίτησης Ακύρωσης, ωστόσο κατά νόμο ο ανάδοχος βάσει της παρούσας απόρριψης, έχει το δικαίωμα να επανεκκινήσει τις εργασίες, επιφυλασσόμενος να τις ξαναδιακόψει μόνο αν το τελικό αποτέλεσμα δικαιώσει τους κατοίκους.

