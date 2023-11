Οικονομία

“Πρόσωπο με Πρόσωπο”: Γιατί η ακρίβεια “ροκανίζει” τα νοικοκυριά (βίντεο)

Κώστας Σκρέκας, Διονύσης Καλαματιανός,, Παύλος Γερουλάνος, Μάκης Παπαδόπουλος και άνθρωποι της αγοράς και πολίτες πήραν θέση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

O Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Πρόσωπο με πρόσωπο“, έβαλαν στο επίκεντρο της εκπομπής το πρόβλημα της ακρίβειας, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός,, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος, ο Μάκης Παπαδόπουλος μέλος του πολιτικού γραφείου της Κ. Ε. του ΚΚΕ, άνθρωποι της αγοράς και πολίτες πήραν θέση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Η κόντρα δεν άργησε να ξεσπάσει στο πολιτικό τραπέζι.

«Προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό. Προφανώς ο πληθωρισμός δεν είναι ένα πρόβλημα ελληνικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και γι’ αυτό και θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια από αυτά και βεβαίως το ζητούμενο που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες και τα νοικοκυριά, είναι, όπως σωστά εντοπίσατε, το τι κάνει η κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις τιμές στα ράφια να μειώνονται», ήταν το αρχικό σχόλιο του κ. Σκρέκα.

Και συνέχισε: «Πράγματι στην Ελλάδα υπάρχουν προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών τα οποία βρίσκονται στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ σε ακριβότερες τιμές, απ’ ότι στην Ευρώπη και αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα στην Ελλάδα που είναι φθηνότερα, απ’ ότι στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία επιβάλλει πρόστιμα και μάλιστα πρόστιμα σε πολυεθνικές και πολύ μεγάλες εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία…

Το 2023 έχουν διενεργηθεί 19.557 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 1521 πρόστιμα, έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί 4.348.000 ευρώ από τα 6.900.000 ευρώ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι χθες. Δηλαδή σχεδόν το 70% των προστίμων που έχουν επιβληθεί, μεταξύ των οποίων και τα μεγάλα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών, έχουν είτε εισπραχθεί είτε βεβαιωθεί στην εφορία για να εισπραχθούν. Και περιμένουμε βεβαίως και τις δύο εταιρείες τις μεγάλες τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα.

Θέλω να σας πω τρία νούμερα. Πληθωρισμός τροφίμων και μάλιστα χωρών που έχουν μηδενίσει το ΦΠΑ. Ουγγαρία 46% (από 1/1/2022 – Σεπτέμβριο του 2023), 26% η Ρουμανία, 23% η Γερμανία, 22% η Ισπανία μαζί με την Ελλάδα… Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι λίγο πάνω από το 22%. Η Ελλάδα δηλαδή, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία δεν είναι η μόνη χώρα δυστυχώς που έχει να αντιμετωπίσει το «τέρας» του πληθωρισμού»

Η Ελλάδα όμως, είναι η μόνη χώρα:

Που έχει επιβάλλει πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία και για κερδοσκοπία στις πολυεθνικές

Έχει προχωρήσει στην πρωτοβουλία μόνιμης τιμής στο ράφι του Σούπερ Μάρκετ

Εφάρμοσε το «Καλάθι του Νοικοκυριού»

«Εμείς δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τις εταιρείες ούτε θέλουμε να καταστρέψουμε τα προϊόντα. Εμείς, εκείνο που θέλουμε είναι να συμμορφωθούν με το νόμο και θα το κάνουν αυτό, αλλιώς ο πέλεκυς θα είναι βαρύς και θέλουμε να βλέπουμε τις τιμές στα Σούπερ Μάρκετ να μειώνονται».





