ΣΥΡΙΖΑ: “Εμφύλιος μέχρι… τέλους” με αποχωρήσεις και διαγραφές

Η πρόταση Κασσελάκη για διαγραφές μετά από δημοψήφισμα, ενέτεινε περαιτέρω το συγκρουσιακό κλίμα. Όλα ανοιχτά πριν από την συριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης βρίσκονται οι αντίρροπες δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για την διενέργεια δημοψηφίσματος για τις διαγραφές 4 στελεχών, των κ.κ. Πάνου Σκουρλέτη, Νίκου Φίλη, Δημήτρη Βίτσας και Στέφανου Τζουμάκα.

Στις δηλώσεις του από την απογευματινή περιοδεία του στην δυτική Αθήνα ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε να επιμένει στην πρόταση του. Όταν ρωτήθηκε για την έντονη φημολογία ότι στελέχη του κόμματος του συζητούν το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής στο πρόσωπο του ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε ότι δεν τον απασχολεί.

Το βασικό πρόβλημα που συναντάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες έχει καταφέρει να συσπειρώσει όλες τις εσωκομματικές τάσεις και στελέχη που τον στήριξαν κατά της πρότασης του.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Νίκος Παππάς, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάννης Ραγκούσης τάσσονται απέναντι στην απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στελέχη αυτά που έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα τον Στέφανο Κασσελάκη δηλώνουν ότι με δεδομένο ότι ανακοινώνονται ή προαναγγέλλονται αποχωρήσεις, είναι επί της ουσίας περιττή η παραπομπή των 4 στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος και ακόμα πιο περιττή η διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Είχαν προηγηθεί το πρωί, οι αποχωρήσεις των ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Βούτση και Πάνου Σκουρλέτη.

Ερώτημα παραμένει η στάση του Αλέξη Τσίπρα και αν θα παραστεί στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να συζητηθούν σε σύσκεψη των νεοπροεδρικών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ και στην οποία θα συμμετέχει και ο Νίκος Παππάς.

Η εσωκομματική τάση των «6+6» συνεδριάζει απόψε, όπως και η ΡΕΝΕ με τον Διονύση Τεμπονέρα και η «Ομπρέλα» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η ομάδα των στελεχών γύρω από την Έφη Αχτσιόγλου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για την πρόταση Κασσελάκη.

