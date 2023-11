Αθλητικά

VAR: Έρχονται αλλαγές από το IFAB

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέοι κανόνες ετοιμάζονται για το VAR από το IFAB, επτά χρόνια μετά την είσοδό του στο ποδόσφαιρο.

-

Επτά χρόνια μετά την είσοδό του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το Video Assistant Referee, γνωστό με τη συντομογραφία VAR, απέχει ακόμα πολύ από το να έχει λύσει τα προβλήματα που συνδέονται με τα λάθη της διαιτησίας.

Πολλές διαιτητικές αποφάσεις εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιπτώσεις χεριού και θέσεων οφσάιντ.

Για να ηρεμήσουν όλοι, οι νομοθέτες του ποδοσφαίρου ξεκίνησαν συζητήσεις προκειμένου να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του VAR, καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις γι΄ αναθεώρηση ή ακόμα και διάλυση του συστήματος.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για μια πρώτη σοβαρή αναθεώρηση του VAR, μετά την εισαγωγή του στο ποδόσφαιρο.

Οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να δοκιμαστούν στην πράξη, κατά συνέπεια είναι ολοένα και πιο πιθανή η εισαγωγή ενός ημιαυτόματου συστήματος ανίχνευσης οφσάιντ που θα χρησιμοποιηθεί σε ορισμένα πρωταθλήματα την επόμενη σεζόν, ιδίως στην Premier League.

Το σύστημα δοκιμάστηκε ήδη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, αλλά δεν άρεσε σε αρκετές Λίγκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό

Μακρόν προς Ισραήλ: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς κατά αμάχων

Μαραθώνιος: Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές