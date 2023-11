Αθλητικά

Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Κενυάτης Κίπτο έκοψε πρώτος το νήμα

Πρώτος Έλληνας αθλητής που τερμάτισε, είναι όπως και στην περσινή διοργάνωση ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Κενυάτης Κίπτο είναι ο νικητής του εφετινού, 40ού Μαραθώνιου δρόμου της Αθήνας. Ο Αφρικανός δρομέας έφτασε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν να χειροκροτήσουν τον πρώτο αθλητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αυτόν τον κλασικό αγώνα.

Η επίδοση του, 2.10.34, αποτελεί ρεκόρ διαδρομής και διοργάνωσης, με το προηγούμενο να ανήκει με 2.10.37 στον Φέλιξ Κάντι από το 2014.

Οι συμπατριώτες του Κιλίμο και Μουχιτίρα μπήκαν μαζί στον τερματισμό αρκετά πίσω από τον νικητή, τερματίζοντας αμφότεροι σε 2:12.36.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι ο πρώτος Έλληνας αθλητής που τερμάτισε, επαναλαμβάνοντας τον περσινό του θρίαμβο. Δεύτερος ήταν ο Χαράλαμπος Πιτσώλης με 2.23.34 και τρίτος ο Γιώργος Μίνος με 2.23.56.

Να σημειωθεί ότι την ώρα του τερματισμού του πρώτου αθλητή, στις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου σηκώθηκαν πολλές σημαίες της Παλαιστίνης και ακούστηκαν σχετικά συνθήματα.

Gallery