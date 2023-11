Υγεία - Περιβάλλον

Διαβήτης - ΕΕΣ: Δράση ευαισθητοποίησης στο Σύνταγμα (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε μεγάλη δράση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14/11), διοργάνωσε μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στην Πλατεία Συντάγματος.

Η δράση υλοποιήθηκε από την Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. Κατά τη διάρκειά της εκατοντάδες πολίτες ενημερώθηκαν για την πρόληψη και την καλύτερη διαχείριση του διαβήτη ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκαν στη διάγνωση των συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου όλων των τύπων ΣΔ.

Συγκεκριμένα, η δράση περιλάμβανε:

Βιωματική εκπαίδευση στην υγιεινή και ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων.

Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου)

Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για μεταβολικά νοσήματα.

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο διαβήτης είναι μια χρόνια εξελισσόμενη ασθένεια, ωστόσο, τα άτομα με διαβήτη μπορούν με την καλή διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση η δυσλιπιδαιμία και η στοματική υγεία, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση συμπεριφορών για υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος, την οδοντιατρική φροντίδα και σωστή χρήση φαρμάκων για τη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.





