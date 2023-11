Τεχνολογία - Επιστήμη

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Κορινθία

Η δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 11:10 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αχαΐας και της Κορινθίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Φενεού Κορινθίας.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα, νοτιοανατολικά των Καλαβρύτων.

