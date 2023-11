Κοινωνία

Πολυτεχνείο - Μέσα Μεταφοράς: Κλειστοί σταθμοί του Μετρό και αλλαγές σε δρομολόγια

Μεταβολές στη λειτουργία των ΜΜΜ λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου. Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μεταβολές δρομολογίων στα ΜΜΜ τίθενται σε ισχύ λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ προέβη για έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου και ώρα 06:00, σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Επιπλέον, σήμερα Παρασκευή 17 του μηνός, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Μοναστηράκι, Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί απο την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ και το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

Επίσης, σήμέρα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον σταθμό του Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ.





