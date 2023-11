Αθλητικά

Formula 1 - GP Λας Βέγκας: Νέος θρίαμβος Φερστάπεν

Νέα νίκη του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1. Υπερθέαμα στο Λας Βέγκας.

Ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τρίτο παγκόσμιο πρωταθλητή, κέρδισε το «Γκραν Πρι» του Λας Βέγκας, σημειώνοντας τη 18η νίκη του σε 21 αγώνες αυτή τη σεζόν, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το δικό του ρεκόρ, το οποίο είχε πανηγυρίσει πέρυσι με 15 νίκες μέσα στη χρονιά.

Στη μεγάλη επιστροφή της F1 στην πόλη του Λας Βέγκας, 41 χρόνια μετά το «Caesars Palace Grand Prix», ο Φερστάπεν κέρδισε τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος ξεκίνησε από την «pole position», και τη δεύτερη Red Bull του Σέρχιο Πέρες, ο οποίος θα είναι δεύτερος στο τέλος της σεζόν.

Ο Λεκλέρκ πήρε τη δεύτερη θέση ξεπερνώντας τον Σέρχιο Πέρες της Red Bull με μια υπέρβαση στον τελευταίο γύρο, ενώ στην 4η θέση ήταν ο Γάλλος Εστέμπαν Οκον (Alpine).

Ξεκινώντας από την pole position, ο Λεκλέρκ ξεπεράστηκε στην πρώτη στροφή από τον Φερστάπεν χάρη σε έναν παράνομο ελιγμό, ο οποίος τιμωρήθηκε με σταμάτημα 5 δευτερολέπτων αργότερα από τους αγωνοδίκες. Επιστρέφοντας στο προβάδισμα στον 16ο γύρο (από τους 50), ο Λεκλέρκ ενέδωσε οριστικά στον Ολλανδό στον 37ο γύρο.

«Βίβα Λας Βέγκας», τραγούδησε ο Φερστάπεν στο μικρόφωνό του αφού πέρασε τη γραμμή κάτω από την καρό σημαία που κρατούσε ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο Ολλανδός, ωστόσο, επέκρινε ευρέως τη διεξαγωγή του αγώνα στην πόλη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αποδοκιμάζοντας την ποιότητα του σιρκουί και τη θέση του σόου σε σχέση με το αθλητικό κομμάτι.

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Ferrari επέστρεψε σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από τη Mercedes για τη 2η θέση πίσω από τη Red Bull, που ήδη έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, πριν από το 22ο και τελευταίο Grand Prix της σεζόν που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Ο θρίαμβος του -«τριπλού»- παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν ο 53ος στην καριέρα και έκτος στη σειρά, «οδηγώντας» τον Ολλανδό οδηγό μαζί με τον πλέον «συνταξιούχο» Γερμανό- τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή -Σεμπάστιαν Φέτελ στην τρίτη θέση στη λίστα των νικητών όλων των εποχών του αθλήματος.

Η αυστριακή ομάδα «Red Bull» πανηγύρισε την 20ή επιτυχία της μέσα στο 2023 και πήρε το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μια σεζόν στους κατασκευαστές. Οι «κόκκινοι ταύροι» μοιράζονταν το σχετικό ρεκόρ με τη Mercedes, η οποία είχε σημειώσει 19 νίκες το 2016 (τότε είχαν διεξαχθεί 21 αγώνες στη σεζόν, ενώ φέτος το καλαντάρι περιλαμβάνει 22 γκραν πρι).

Ο Μαξ Φερστάπεν ανέβασε με αυτή τη νίκη το ποσοστό νικών του μέσα στο 2023 σε 85,7% (18 επιτυχίες σε 21 αγώνες) και βελτίωσε κι άλλο την επίδοσή του, με την οποία έσπασε στο γκραν πρι του Σάο Πάουλο (5/11) το ρεκόρ του Αλμπέρτο Ασκάρι από το 1952. Ο Ιταλός οδηγός της Ferrari είχε πανηγυρίσει έξι «πρωτιές» στους οκτώ αγώνες εκείνης της χρονιάς και κατείχε το υψηλότερο ποσοστό νικών σε μια σεζόν με 75%.



Η πρώτη δεκάδα στο γκραν πρι του Σάο Πάουλο και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1ωρ.29:08.289

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +2.070

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) +2.228

4. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) +18.665

5. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) +20.067

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) +20.834

7. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) +21.775

8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) +23.091

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) +25.964

10. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) +29.496

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 549 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ--

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 273

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 232

4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 200

5. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 200

6. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 195

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 188

8. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 160

9. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 89

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 73

11. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 62

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 58

13. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 27

14. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 13

15. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 10

16. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9

17. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/AlphaTauri) 6

18. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6

19. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 3

20. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/AlphaTauri) 2

21. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 1

22. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 822 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren-Mercedes 284

5. Aston Martin-Mercedes 273

6. Alpine-Renault 120

7. Williams-Mercedes 28

8. AlphaTauri-Honda RBPT 21

9. Alfa Romeo-Ferrari 16

10. Haas-Ferrari 12

