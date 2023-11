Αθλητικά

Formula 1 - GP Λας Βέγκας: Poleman ο Λεκλέρ

Την pole position πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρ στο εντυπωσιακό GP του Λας Βέγκας.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) πανηγύρισε την «pole position» για το γκραν πρι του Λας Βέγκας!

Στον 21ό αγώνα της χρονιά στη Φόρμουλα Ένα, ο οδηγός της Ferrari έκανε χρόνο 1'32"726 και αύριο το πρωί (08:00) θα εκκινήσει πρώτος στον αγώνα.

Δεύτερος ήταν ο-επίσης οδηγός της Ferrari- Κάρλος Σάινθ κατά 0,022 δευτερόλεπτα, αλλά θα ξεκινήσει από την 12η θέση, λόγω της ποινής δέκα βαθμών που έχει τιμωρηθεί στην περίοδο ων ελεύθερων δοκιμαστικών, και τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, αλλά θα ξεκινήσει αύριο από τη δεύτερη θέση. Ο Αλόνσο παραμένει στη 10η θέση (θα είναι 9ος).

Η Red Bull θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά αύριο στον αγώνα αν θέλει να κερδίσει τον Λεκλέρκ, γιατί ο ρυθμός του Μονεγάσκου και της Ferrari είναι εντυπωσιακός σε αυτή την πίστα.

Η Άστον Μάρτιν και ο Αλόνσο έχασαν μια χρυσή ευκαιρία να κερδίσουν πολλούς πόντους έναντι των Χάμιλτον και Πέρες.

