“Βέλος” - Δένδιας: έρευνα για τον ελλιμενισμό του αντιτορπιλικού

Τι ζήτησε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας να διερευνηθεί, από την ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Πολεμικού Ναυτικού.

Έρευνα για τον ελλιμενισμό του αντιτορπιλικού «Βέλος» ζήτησε ο Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ζήτησε από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, την διερεύνηση του ζητήματος του σημείου ελλιμενισμού του αντιτορπιλικού «Βέλος».

Αυτο γνωστοποίησαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αφορμή τις ζημιές που υπέστη στην πρύμνη το ιστορικό αντιτορπιλικό, κατα την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε και την Θεσσαλονική, όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο.

Εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο εμπορικό τμήμα όπου κατά κύριο λόγο ελλιμενίζονται επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια, ρυμουλκήθηκε το αντιτορπιλικό «Βέλος», όπου αναμένεται να γίνει περαιτέρω επιθεώρηση του πλοίου.

Το ιστορικό αντιτορπιλικό πλοίο μετακινήθηκε στο λιμάνι προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές, να γίνει πλήρης απάντληση των υδάτων που εισέρρευσαν και να γίνουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα προστατευόμενο από τους ανέμους σημείο.

