Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη το πρωί στη δοξολογία στον Μτροπολιτικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό της Hμέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε δήλωσή της τόνισε ότι «τιμάμε σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, την ένδοξη ιστορία τους και την μεγάλη τους προσφορά στους αγώνες του έθνους. Καθώς και όσους πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «είμαστε υπερήφανοι για το φρόνημα και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν σε γη, ουρανό και θάλασσα. Η προσήλωση στο καθήκον και η πίστη στην αποστολή τους αποτελούν εγγύηση για την εθνική μας κυριαρχία. Χρόνια πολλά!»

