Παγκόσμια Ημέρα για το Παιδί: Νεανική Παραβατικότητα και Χρήση Ναρκωτικών ουσιών

Στα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται ανήλικα παιδιά αναφέρεται το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας κατακλύζει την επικαιρότητα, με τις ειδήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Αυτή τη φορά, η επικαιρότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με το επικίνδυνο ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται ανήλικα παιδιά για να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.

Έχουν θέση ανήλικα παιδιά σε υποθέσεις κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών;

Τα παιδιά και οι έφηβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις που εκκινούν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, και δυστυχώς ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Η εμπειρία δείχνει πως ανήλικοι, που συχνά χαρακτηρίζονται ως νέοι παραβάτες, λειτουργούν ως μεσάζοντες στη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών και δρουν κατόπιν παρότρυνσης παραβατικών ενηλίκων, οι οποίοι με την τακτική αυτή διαφεύγουν τη σύλληψη. Οι ενήλικες αυτοί, συχνά, βρίσκονται πίσω από επικίνδυνες συμμορίες, με συγκεκριμένη ιεραρχία και μέσα άσκησης ελέγχου, προκειμένου να ασκούν δύναμη και επιρροή.

Το φαινόμενο λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των παιδιών βάζοντας σε κίνδυνο την ευημερία ακόμα και τη ζωή τους. Περιστατικά χρήσης ή ακόμη και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πλέον, λαμβάνουν χώρα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των παιδιών και των νέων, στη σχολική κοινότητα, στους χώρους διασκέδασης και στις κοινωνικές τους δραστηριότητες.

Να σημειωθεί ότι, ανάμεσα στα παιδιά που πέφτουν θύματα τέτοιου είδους εκμετάλλευσης από άλλα συνήθως ενήλικα άτομα, βρίσκονται παιδιά, που για οποιοδήποτε λόγο, θεωρούνται ευάλωτα. Παιδιά τα οποία είναι αποκομμένα από τη σχολική κοινότητα, έχουν μειωμένο υποστηρικτικό δίκτυο, είναι ευάλωτα στην επιρροή τρίτων, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή και προβλήματα ψυχικής υγείας. Βέβαια, δεν εμπλέκονται όλοι οι έφηβοι σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Φαίνεται πως παράγοντες όπως, η υγιής αυτοεκτίμηση, το αίσθημα αυτονομίας και ελέγχου, το αίσθημα του «ανήκειν», οι συναισθηματικοί και κοινωνικοί δεσμοί με άλλους, η ψυχική ανθεκτικότητα και αυτοαποτελεσματικότητα του ατόμου, λειτουργούν ως προστατευτικοί για τα παιδιά.

Η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000 στη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών που χαρακτηρίζονται ως φυγές -από το σπίτι ή από χώρους παιδικής προστασίες-, μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για το ζήτημα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά και οι έφηβοι που πραγματοποιούν φυγές είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως, η χρήση ουσιών, η σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking) από τρίτα άτομα, τα οποία δρουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη επικίνδυνων ομάδων ή και συμμοριών. Συχνά οι ανήλικοι εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες υιοθετώντας επικίνδυνες ή και παραβατικές συμπεριφορές προκειμένου να επιβιώσουν ή να αισθανθούν μέλη μίας ομάδας. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί να εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές, όπως κλοπές, από τις οποίες ξεκινά ένας κύκλος απειλών και ανταλλακτικών συμπεριφορών ως μέσο εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης τους. Χρειάζεται ωστόσο να θυμόμαστε ότι τα παιδιά αυτά είναι θύματα εγκληματικών συμπεριφορών εναντίον τους και ως τέτοια χρειάζεται να αντιμετωπίζονται.

Σε διεθνές επίπεδο, σημειώνεται το παράδειγμα της Σουηδίας, όπου ανήλικα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο εργαλειοποιούνται στο βωμό του οργανωμένου εγκλήματος από συμμορίες ενηλίκων, που εκμεταλλευτήκαν την ευάλωτη θέση τους, με το κράτος να μη λαμβάνει κατάλληλη πρόνοια για ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που η χώρα υποδέχθηκε. Με αποτέλεσμα να μετατραπούν κέντρα νεότητας, σε προάστιο της Σουηδίας, σε χώρους συνάντησης των συμμοριών, με την αστυνομία μάλιστα, να εντοπίζει συνεχώς ναρκωτικά και όπλα. Μόνο το 2022 στη Σουηδία, σε 391 περιστατικά με πυροβολισμούς, έχασαν τη ζωή τους 62 άνθρωποι και μόνο τον περασμένο Σεπτέμβριο τα θύματα της βίας ήταν δώδεκα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται πάντα δίπλα στα παιδιά θέτοντας στην υπηρεσία τους, όλες τις δράσεις, τα εργαλεία του και τους εξειδικευμένους ανθρώπους του, τόσο για την πρόληψη, όσο και τη διαχείριση ανάλογων περιστατικών και με τα 10 Κέντρα του:

Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας

Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

Γραμμές Υποστήριξης & Βοήθειας (1056,116000,116111,1017)

Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών, Παιδιών & Νέων

Σπίτια Φροντίδας

Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων

Κέντρο για τη Βία & τον Εκφοβισμό Bullying

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης “Smile Academy”

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις παιδιών & Ενηλίκων

Ας παρέχουμε σε κάθε παιδί το υποστηρικτικό δίκτυο που έχει ανάγκη, καθοδηγώντας, και πλαισιώνοντας τόσο το ίδιο το παιδί όσο και το υποστηρικτικό του πλαίσιο, με κάθε διαθέσιμο τρόπο. «Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056» ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sos1056@hamogelo.gr, ώστε να συζητήσετε με έναν ψυχολόγο όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με το παιδί σας».

