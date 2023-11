“The 2Night Show”: Η Ελεονώρα Ζουγανέλη για το θέατρο, τον πατέρα και τη σχέση της (βίντεο)

Πολιτισμός

Η τραγουδίστρια που επέστρεψε στη θεατρική σκηνή μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την άλλη όψη της καριέρας της, αλλά και την προσωπική της σχέση.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν η Ελεονώρα Ζουγανέλη, η οποία μίλησε για την επιστροφή της στο θέατρο, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

«Η τελευταία φορά που είχα βρεθεί στο θέατρο ήταν το 2015, μου είχε λείψει πάρα πολύ. Το θέατρο είναι πιο ομαδικό και έχεις πράγματα να μοιράζεσαι. Είχα άγχος να μάθω τα λόγια της παράστασης, τα έμαθα όμως σχετικά γρήγορα. Πάντα επιλέγω κάτι που αφορά στο συναίσθημα, μέσα από αυτό βιοπορίζομαι», είπε για την παράσταση «Η Εκατομμυριούχος», στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Νίκο Κουρή.

Η καλλιτέχνης δήλωσε ευτυχισμένη. «Μου επιτρέπεις να πω πως είμαι ευτυχισμένη όλον αυτόν τον μήνα; Πολλές φορές έχει έρθει η ευτυχία στη ζωή μου και δεν ήξερα να τη χαρώ. Δεν αφήνω το νου μου ανεξέλγκτο πια», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφερόμενη στη σχέση με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, σημείωσε πως, υπήρξε στιγμή που την κούρασε η διδιαχητικότητά του, όμως παραδέχθηκε ότι, τώρα πια θα ήθελε να δουλέψει μαζί του.

Ερωτηθείσα για το αν θα μπορούσε να παίξει σε τηλεοπτική σειρά, είπε πως, «θα ήθελα να παίξω στη Μάγισσα, στο Milky Way και στο Ναυάγιο».

«Έχουν γίνει πολύ περισσότερα από αυτά που ονειρεύτηκα. Η ζωή μου έχει φερθεί πιο απλόχερα από ό,τι ονειρευόμουν», είπε και μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, αναφέροντας: «Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω για τη σχέση μου. Είμαι καλύτερα γενικά έχω χαλαρώσει όσο αφορά την έκθεση».

«Μου έχουν φερθεί καλά τα Μέσα σε γενικές γραμμές. Η εποχή έχει αλλάξει, ό,τι κι αν κάνεις σχολιάζεται αρνητικά. Κι αυτό βία είναι, να σου περιορίζει ο άλλος την ελευθερία έκφρασης», κατέληξε η Ελεονώρα Ζουγανέλη.

