Λέσβος: Σκότωσε με φόλα σκύλο και πρόβατα

Σοκ προκαλεί η είδηση της θανάτωσης ενός σκύλου και πέντε προβάτων στην Λέσβο. Ποιος κρύβεται πίσω από την κτηνωδία.

Συνελήφθη, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου, 56χρονος, πιθανότατα κτηνοτρόφος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για ζωοκτονία.

Ειδικότερα, καταγγέλθηκε από 23χρονο σε αστυνομική Αρχή, κατά το προηγούμενο διήμερο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ότι ο 56χρονος συλληφθείς θανάτωσε αδέσποτο σκύλο και πέντε πρόβατα. Εκτιμάται ότι ο θάνατος προήλθε από φόλα.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου.

