Κοινωνία

Λουκάς Παπαδήμος: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος για το τρομοδέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος για την αποστολή του τρομοδέματος στον Λουκά Παπαδήμο.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και έτσι παρά την καταδίκη του ο 33χρονος έφυγε ελεύθερος από το δικαστήριο.

Οι δικαστές κατά πλειοψηφία τον έκριναν ένοχο για την αποστολή του τρομοδέματος στον Λουκά Παπαδήμο το 2017 που είχε ως αποτέλεσμα ο πρώην Πρωθυπουργός να τραυματιστεί. Το δέμα είχε σταλεί στο γραφείο του κ. Παπαδήμου και είχε μεταφερθεί από αστυνομικό της φρουράς του για έλεγχο στα ειδικά μηχανήματα της Βουλής, όμως δεν είχε διαπιστωθεί κάτι το ύποπτο.

Η αρχική κατηγορία αφορούσε απόπειρα ανθωποκτονίας, όμως τελικά έγινε μετατροπή κατηγορητηρίου και ο 33χρονος καταδικάστηκε για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι έχει σχέση με την αποστολή των τρομοδεμάτων και υποστηρίζει ότι Οι αρχές έφτασαν σε εκείνον από ένα μείγμα DNA.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Βουλή - Ανδρουλάκης για Τέμπη: Δεν πάτε στην Εξεταστική για να αποκαλύψετε, αλλά για να συγκαλείψετε

Αργεντινή - Μιλέι: Δεν είναι διαπραγματεύσιμο το κλείσιμο της Κεντρικής Τράπεζας