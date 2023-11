Κοινωνία

Γενικό Χημείο του Κράτους: Αυτοψία ΑΝΤ1 στα νέα είδη ναρκωτικών (βίντεο)

Μέσα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου μεταφέρονται και εξετάζονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία μπήκε η κάμερα του ΑΝΤ1. Τι λένε οι ειδικοί.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τα είναι τα ναρκωτικά που κάνουν θραύση τα τελευταία χρόνια ακόμη και σε παιδικές ηλικίες, κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1, ενώ ειδικοί επιστήμονες μίλησαν γι’αυτά στον ΑΝΤ1.

«Υπάρχουν ουσίες που και εμείς μπορούμε να μην τις αναγνωρίσουμε. Βλέπουμε για παράδειγμα τον τελευταίο καιρό το ΣΙΣΑ που εμφανίζεται την τελευταία πενταετία στους χώρους όπου είναι τα εξαρτημένα άτομα για να γίνεται χρήση, καθαρά διεγερτικό ναρκωτικό σε πολύ χαμηλή τιμή διακίνησης και μάλιστα με ένα γραμμάριο μπορούν να κάνουν ακόμη και 10 άτομα», είπε ο Αστυνομικός Διευθυντής και Προϊστάμενος της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, Σπύρος Τσαρδάκας.

Με τον προϊστάμενο τμήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους να εξηγεί πως, «το πρόβλημα με το Σίσα είναι το άτομο γερνάει πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό είναι το πρόβλημα».

Σύμφωνα με μελέτες το ηλικιακό όριο έναρξης χρήσης ναρκωτικών βρίσκεται πια στα 12 με 13. Το 83% των ανήλικών κάνουν χρήση κάνναβης, το 7% ηρωίνη και το 7% κοκαΐνη, ΣΙΣΑ και άλλων διεγερτικών ουσιών.

«Εμένα δεν θα με εξέπληττε αν κάποιος ακόμα ακόμα και από το Δημοτικό δυστυχώς πιανόταν στη μέγγενη των ναρκωτικών στη σύγχρονη Ελλάδα των αλλεπάλληλων κρίσεων που βίωσε και η κοινωνία και η οικογένεια», είπε ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, Χρήστος Λιάπης.

Όπως είπε μάλιστα ο Σ.Τσαρδάκας, «βλέπουμε και ένα ναρκωτικό που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα κα είναι το λεγόμενο ΜΠΟΥΜ και είναι ένα είδος συνθετικής κάνναβης».

Στο πρώτο στάδιο οι επιστήμονες του Γενικού Χημείου του Κράτους κάνουν μία πρώτη ανάλυση των ουσιών που τους πηγαίνουν οι αστυνομικοί.

«Έχουμε κρυσταλλική μορφή, άλλο είδος, μια μπεζ κρυσταλλική ουσία, και στη συγκεκριμένη. Είναι άλλου είδους εκστασι αλλά σε κρυσταλλική μορφή. Εδώ έχουμε καφέ ουσία και είναι έτσι γιατί έχει χαμηλή περιεκτικότητα και είναι ηρωίνη».

Το ναρκωτικό τοποθετείται σε αυτό το φιαλίδιο, αμέσως μετά οι επιστήμονες το βάζουν σε αυτό το σημείο, στη συνέχεια γίνεται ειδική επεξεργασία σε ένα τελευταίας τεχνολογία μηχάνημα και μετά οι επιστήμονες βλέπουν το αποτέλεσμα. Στην οθόνη εμφανίζεται ποιο είναι το ναρκωτικό, όπως λένε οι ειδικοί πρόκειται για το δακτυλικό αποτύπωμα της ναρκωτικής ουσίας.

Τα τελευταία χρόνια οι αρχές διαπιστώνουν ραγδαία αύξηση και της ουσίας φαιντανύλη κυρίως στις ΗΠΑ. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη ουσία με χαμηλή τιμή και μεγάλο περιθώριο κέρδους για όσους εμπορεύονται το θάνατο.

