Κακοκαιρία: Mήνυμα του 112 για θυελλώδεις ανέμους σε Αχαΐα και Νάξο

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αχαΐας.

Ειδικότερα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι το επόμενο 24ωρο προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι στις περιοχές του Πατραϊκού και του Κορινθιακού Κόλπου.

Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους αποφυγή των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, «αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών». Μηνύματα από το 112 εστάλησαν και στην Νάξο για να προειδοποιήσουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων φαινομένων» αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδοποίηση.

