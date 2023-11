Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Νίκη με ανατροπή για τους Πειραιώτες

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το καθήκον τους, στο άδειο λόγω τιμωρίας «Καραϊσκάκη».

Έχοντας το μυαλό και στο ματς της 30ής Νοεμβρίου με την Φράιμπουργκ, ο Ολυμπιακός παίζοντας όσο ακριβώς χρειαζόταν επικράτησε με ανατροπή 3-1 του Παναιτωλικού στο άδειο λόγω τιμωρίας, Καραϊσκάκη, και προσωρινά πλησίασε στο -1 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν με τον Χατζηθεοδωρίδη στο 13΄, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φέρουν τα πάνω κάτω πριν κλείσει το πρώτο μέρος, με το αυτογκόλ του Οικονόμου στο 17΄ και το υπέροχο γκολ του Φορτούνη στο 40΄. Την «χαριστική βολή» στους φιλοξενούμενους έδωσε ο Ελ Κααμπί στο 70ό λεπτό.

Από το λάθος του Ροντινέι έξω από την περιοχή στο 9΄, ο Βοΐλης βρέθηκε σε καλή θέση αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο, στην πρώτη αξιόλογη φάση της αναμέτρησης. Τα λάθη των παικτών του Ολυμπιακού συνεχίζονταν και στο 13΄ από την κακή εκτίμηση του Μπιελ στη μεσαία γραμμή, οι Αγρινιώτες έκλεψαν τη μπάλα και μετά από άποψη συνεργασία Πέρες και Χατζηθεοδωρίδη, ο δεύτερος με πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Πασχαλάκη κι έβαλε μπροστά στο σκορ (1-0) την ομάδα του Πετράκη.

Πέντε λεπτά μετά (17΄) οι γηπεδούχοι στάθηκαν αρκετά τυχεροί κι έφτασαν στην ισοφάριση (1-1). Από το αδύναμο σουτ του Έσε η μπάλα βρήκε πάνω στο πόδι του Οικονόμου, άλλαξε πορεία και κατέληξε στην αριστερή γωνία του ανήμπορου ν΄ αντιδράσει Καπίνο.

Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να πιέσουν στη συνέχεια για να φέρουν... τούμπα το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί. Δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, ο Καπίνο βρέθηκε σε σωστή θέση και μπλόκαρε το αριστερό σουτ του Ροντινέι.

Τη λύση τελικά έδωσε ο πιο επιδραστικός παίκτης του Ολυμπιακού στην εφετινή σεζόν. Ο Κώστας Φορτούνης στο 40΄ με ένα καταπληκτικό αριστερό σουτ «κάρφωσε» τη μπάλα στα δίχτυα του Καπίνο και με το πέμπτο του τέρμα στο πρωτάθλημα και 8ο στην τρέχουσα περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις έστειλε την ομάδα του με προβάδισμα στ΄ αποδυτήρια (2-1).

Πριν ο διαιτητής Περράκης σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μέρους ο Μπιέλ συνεργάστηκε άψογα με τον Γιόβετιτς, ο Ισπανός προσπάθησε να σκοράρει, αλλά απομάκρυναν οι αμυντικοί του Παναιτωλικού.

Η εικόνα του ματς στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να έχει τον έλεγχο του ματς, ενώ ο Παναιτωλικός «έψαχνε» μία καλή αντεπίθεση για να κάνει τη ζημιά.

Τελικά τα πάντα τελείωσαν στο 70΄ με τον Ελ Κααμπί, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, να κάνει με κεφαλιά το 3-1 (6 γκολ στη SL) κι επί της ουσίας να δίνει διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Διαιτητής: Κ. Περράκης

Κίτρινες: Έσε, Μπιανκόν, Καμαρά – Χουάνπι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ντόη, Μπιανκόν (74΄ Ιμπόρα), Ροντινέι, Κίνι, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης (85΄ Καρβάλιο), Μπιέλ (68΄ Ποντένσε), Μασούρας (75΄ Μπρίνιτς), Γιόβετιτς (68΄ Ελ Κααμπί)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Ντουάρτε, Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας (80΄ Μαυρίας), Πέρες (76΄ Μπαλντάσαρα), Χατζηθεοδωρίδης (61΄ Μπελεβώνης), Ακόστα, Βοΐλης (46΄ Ζοάο Πέδρο), Ντουάρτε (76΄ Ντίαζ)

