F1 - GP Άμπου Ντάμπι: LIVE στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+ (εικόνες)

Oι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα απολαύσουν τον τελευταίο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Στην πίστα της Yas Marina, στο Άμπου Ντάμπι, θα πραγματοποιηθεί το πανηγυρικό φινάλε του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την pole position

Το 23ο Grand Prix, είναι ο τελευταίος αγώνας της μεγαλύτερης σεζόν στην ιστορία της Formula 1, και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, στις 15:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Από τους 21 αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα, καθώς το Grand Prix στην Ίμολα είχε ακυρωθεί λόγω κακοκαιρίας, ο Φερστάπεν έχει κερδίσει τους 18. Ο Πέρεζ κέρδισε σε Σαουδική Αραβία και Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο Σάινθ κέρδισε στη Σιγκαπούρη. O Ολλανδός πρωταθλητής κατέκτησε τον 3ο συνεχόμενο τίτλο του και η Red Bull διατήρησε τον τίτλο στους κατασκευαστές, που ήταν ο 6ος στην ολιγόχρονη ιστορία της. Αντίστοιχα, ο έτερος οδηγός της αυστριακής ομάδας, Σέρτζιο Πέρεζ, εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Red Bull που οι οδηγοί της κάνουν το 1-2 στη βαθμολογία, σε ένα δείγμα της απόλυτης κυριαρχίας των Ταύρων, φέτος.

Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς είναι ανοιχτή η μάχη για τη 2η θέση στους κατασκευαστές ανάμεσα στη Mercedes και στη Ferrari. Η διαφορά ανάμεσά τους είναι στους 4 βαθμούς. Με δεδομένο ότι μια ομάδα μπορεί να πάρει ως και 44 βαθμούς σ’ έναν αγώνα, είναι ανοιχτή και η μάχη για την 4η θέση στους κατασκευαστές ανάμεσα στη McLaren και στην Aston Martin. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4, C5.

Η Yas Marina Circuit έχει μήκος 5.281m, 16 στροφές και ο αγώνας θα διαρκέσει 58 γύρους. Στην πλειοψηφία τους οι στροφές είναι αργές και το χαρακτηριστικό αυτής της διαδρομής είναι «φρένο, γκάζι, μουσική». Οι ομάδες θα παραμείνουν στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα κάνουν δοκιμές εξέλιξης την επόμενη εβδομάδα ενόψει του πρωταθλήματος του 2024. Το επόμενο πρωτάθλημα ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2024 στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν, αριθμεί συνολικά 24 αγώνες και θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 14:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων μια αποκλειστική συνέντευξη του 67χρονου αγωνιστικού διευθυντή της Alpha Tauri, Φρανκ Τοστ, που αποχωρεί από την ενεργό δράση μετά από 23 χρόνια στη Formula 1. Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρία Θωμά, θα μας μεταφέρει τον παλμό του τελευταίου αγώνα της χρονιάς. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» θα είναι ο Τάκη Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΉΣ ΓΙΑ ΤΟ 23ο GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στις 15:00, το 23ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.





