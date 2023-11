Κοινωνία

Κακοκαιρία “Bettina” - Ωρωπός: τραυματίστηκε οικογένεια από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Άγιο είχε μια οικογένεια, όταν δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο που επέβαινε ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Η κακοκαιρία "Bettina" με θυελλώδεις ανέμους να έχουν φέρει πολλά προβλήματα σητν χώρα συνεχίζει την επέλασή της.

Από τους ισχυρούς ανέμους, πολλά δέντρα έχουν ξεριζωθεί με την πυροσβεστική υπηρεσία να συνδράμει σε δεκάδες συμβάντα μέσα σε λίγες ώρες.

Λόγω των φαινομένων, παραλίγο οικογενειακή τραγωδία θα σημειωνόταν στον Ωρωπό, όταν ένα δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει προς Μαλακάσα.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 37χρονος πατέρας, 35χρονη μητέρα και δυο ανήλικα παιδιά. Οι γονείς νοσηλεύονται στο γενικό κρατικό Αθηνών και τα παιδιά στο Παίδων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 00:50 το βράδυ του Σαββάτου (25.11.2023).

