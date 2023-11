Life

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης: Το σαββατοκύριακο στις Σπέτσες και η συνάντηση με τον τράπερ Snik (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή, οι προβολείς είναι στραμμένοι στις επόμενες κινήσεις του, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται με μπαράζ αποχωρήσεων

-

Στις Σπέτσες βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Την ίδια στιγμή, οι προβολείς είναι στραμμένοι στις επόμενες κινήσεις του, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται με μπαράζ αποχωρήσεων. Χθες, την πόρτα της εξόδου από το κόμμα άνοιξαν από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας, ο γραμματέας και 37 μέλη σε σύνολο 51 μελών, εξαπολύοντας πυρά εναντίον του κ. Κασσελάκη, ενώ νωρίτερα το Σάββατο (25.11.23) αποχώρησε και η Νεολαία του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.

«Η αλλαγή ηγεσίας και η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη δεν δείχνει ωστόσο να μπορεί να αντιστρέψει την πορεία διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αντιθέτως, η στρατηγική και μια σειρά ενεργειών του νέου προέδρου και της ηγετικής ομάδας δείχνουν να επιταχύνουν αυτή τη συνθήκη», τόνιζαν μεταξύ άλλων τα μέλη του που παραιτήθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας.

Είχε προηγηθεί και η αποχώρηση 50 πανεπιστημιακοί από τη Θεσσαλονίκη, «καρφώνοντας» τον πρόεδρο του κόμματος για «διχασμό» και «ακροδεξιά τακτική».

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο αποχώρησαν ο γραμματέας και άλλα 31 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και 50 μέλη της Οργάνωσης Μελών Πανεπιστημιακών ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης.

«Στα σκαριά» η νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα

Την ίδια στιγμή, οι τόνοι μεταξύ νεοπροεδρικών δίπλα στον Στέφανο Κασσελάκη και των 11 ανεξάρτητων βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνουν με φόντο τις αποχωρήσεις.

Το στρατηγείο της ομάδας Αχτσιόλγου και της «Ομπρέλας» του Ευκλείδη Τσακαλώτου συνεχίζουν πυρετωδώς τις διεργασίες για τη διαμόρφωση της νέας ΚΟ και το όνομα αυτής, ενώ επικεφαλής αναμένεται να αναλάβει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τα δύο στρατόπεδα ανταλλάσσουν πυρά πριν ακόμα βρεθούν στη Βουλή, σε ξεχωριστές κοινοβουλευτικές ομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η συγκρότηση της νέας ΚΟ με ορόσημο τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια, ενώ ο νέος φορέας σε δεύτερο χρόνο θα επικεντρωθεί στην αναμέτρηση των ευρωεκλογών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε και στην Κηφισιά και μίλησε με πολίτες και κυρίως νέους στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Μάλιστα, είχε μία τυχαία συνάντηση και με τον τράπερ Snik με τον οποίο είχαν έναν "απολαυστικό" διάλογο, καθώς φάνηκε πως κανένας από τους δύο δεν γνώριζε τον άλλον.

Ολόκληρη η συνομιλία μεταξύ Κασσελάκη και Snik:

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: τοπικές βροχές και άνεμοι τη Δευτέρα