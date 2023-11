Life

ΑΝΤ1: Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου αναλαμβάνει ο Νίκος Χριστοφόρου

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Νίκο Χριστοφόρου και την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Περιεχομένου.

Ο Νίκος Χριστοφόρου είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου (Chief Content Officer) του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Νίκο Χριστοφόρου

Ο Όμιλος ANTENNA ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, ότι ο Νίκος Χριστοφόρου αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Περιεχομένου (Chief Content Officer) του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.



Στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία και πολύχρονη προϋπηρεσία στον χώρο των media, o Νίκος Χριστοφόρου θα έχει την ευθύνη του περιεχομένου των ANT1, MAK TV, ANT1+, Antenna Studios, καθώς και της παραγωγής ταινιών, και θα αναφέρεται στον Γιώργο Λεβέντη.



Ο Νίκος Χριστοφόρου θα είναι επικεφαλής μιας νέας και πιο αποτελεσματικής δομής, η οποία θα επεκτείνει τις συνέργειες των εταιρειών σε επίπεδο περιεχομένου και, παράλληλα, θα συμβάλλει στη σταθερή ανάπτυξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.



Με πορεία 30 ετών στον κλάδο, ο Νίκος Χριστοφόρου έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, CEO της Green Pixel Productions, ενώ πριν κατείχε τη θέση του MD της εταιρείας Studio ATA. Στο ενεργητικό του έχει πολλές επιτυχημένες παραγωγές, ενώ έχει συνεργαστεί με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Με στρατηγική σκέψη και διορατικότητα, ο Νίκος Χριστοφόρου θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου ANTENNA.

