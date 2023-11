Κόσμος

Θεία 12χρονου ισραηλινού ομήρου: Έζησε φρικαλεότητες στα χέρια της Χαμάς

Τι περιέγραψε η νεαρή ισραηλινή για τα βιώματα του ανήλικου ανιψιού της στα χέρια της παλαιστινιακής οργάνωσης.

-

Ο 12χρονος Γαλλοϊσραηλινός Εϊτάν Γιαχαλόμι, ένας από τους ομήρους της Χαμάς που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, το βράδυ, έζησε «φρικαλεότητες» στη διάρκεια της ομηρείας του στη Γάζα, είπε την Τρίτη η θεία του στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, προσθέτοντας ότι ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα από παλαιστίνιους «πολίτες».

Νωρίτερα σήμερα, η γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά είχε δηλώσει στο ραδιοσταθμό RTL πως οι τρεις ανήλικοι Γάλλοι που απελευθερώθηκαν, φαίνονται καλά σωματικά, αν και έκανε λόγο για το «ψυχολογικό σοκ» που συνδέεται με τη μακρά κράτησή τους.

«Ο Εϊτάν έζησε φρικαλεότητες εκεί πέρα», είπε η Ντέμπορα Κοέν στο BFMTV. «Όταν έφθασε στη Γάζα, πολίτες τον χτύπησαν», «χτυπήθηκε στην είσοδο της Γάζας» ενώ «είναι ένα 12χρονο παιδί», πρόσθεσε βασισμένη στις συνομιλίες της με τη μητέρα του ανηψιού της.

«Η Χαμάς τον υποχρέωσε να κοιτάει» τις βαναυσότητερς που διέπραξαν και κινηματογράφησαν οι μαχητές της στις 7 Οκτωβρίου, υποστήριξε. «Κάθε φορά που ένα παιδί έκλαιγε, το απειλούσαν με όπλο για να σωπάσει», συνέχισε η Κοέν.

«Ήθελα να ελπίζω πως τον μεταχειρίζονταν καλά (τον Εϊτάν). Προφανώς όχι. Είναι τέρατα», πρόσθεσε η θεία του.

Hamas made 12 year old captive Eitan Yahalomi watch footage from the October 7th massacre.



Hamas held a gun to his head when he cried.



Civilians beat him when he arrived in Gaza.



Monsters. pic.twitter.com/ctxH0pYHOM — Israel ????? ???? (@Israel) November 28, 2023

«Χθες ήμασταν τόσο χαρούμενοι (για την απελευθέρωσή του). Όμως τώρα που τα ξέρω αυτά, ανησυχώ. Ο πατέρας του βρίσκεται ακόμα εκεί πέρα», είπε.

«Πώς μπορεί κανείς να αισθάνεται καλά έπειτα από μια εμπειρία όπως αυτή; Έχει μακρύ δρόμο να διανύσει», πρόσθεσε. «Είναι ένα ήσυχο παιδί. Θα του πάρει καιρό να βγάλει τα συναισθήματά του».

Οι Γαλλοϊσραηλινοί Ερέζ και Σαχάρ Καλντερόν, 12 και 16 ετών, και Εϊτάν Γιαχαλόμι, 12 ετών, έφθασαν τη Δευτέρα το βράδυ στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Περιλαμβάνονταν στους περίπου 240 ανθρώπους που είχαν συλληφθεί όμηροι στο Ισραήλ κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, από τους οποίους 50 έχουν μέχρι τώρα απελευθερωθεί. Από την άλλη πλευρά, περίπου 150 Παλαιστίνιοι, οι οποίοι κρατούνταν στις ισραηλινές φυλακές, απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Moment Eitan Yahalomi, who was one of the hostages of #Hamas, is reunited with his mother yesterday. pic.twitter.com/KfmiH9nETr — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 28, 2023

