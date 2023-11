Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Αποτυπώματα κακοποιού βρέθηκαν στο αυτοκίνητο με τα όπλα

Που και πως εντοπίστηκε το όχημα το οιποίο οι Αρχές αναζητούσαν επί πολλές εβδομάδες. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο όχημα, πως συνδέεται με τον σεσημασμένο κακοποιό.

Σε σεσημασμένο κακοποιό αλβανικής καταγωγής, φαίνεται πως ανήκει το καλάσνικοφ που βρέθηκε σε κλεμμένο όχημα που εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην οδό Νηρηίδων στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έλεγχο που έγινε στο όχημα, βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα ενός 39χρονου Αλβανού, ο οποίος είναι σεσημασμένος για ληστείες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ΕΛΤΑ και ΑΤΜ.

Σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση του DNA, που βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος.

Το αυτοκίνητο που είχε εντοπιστεί την Παρασκευή (24.11.2023) απασχολούσε τις Αρχές από τις 16 Σεπτεμβρίου καθώς είχε δηλωθεί ως κλεμμένο ενώ έφερε και πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας.

