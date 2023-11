Πολιτισμός

Φράνσις Στερνχάγκεν: Πέθανε η ηθοποιός από το “Sex and the City”

Έφυγε από την ζωή η "πανούργα" Μπάνι ΜακΝτούγκαλ στο «Sex and the City». Οι ρόλοι που την έκαναν διάσημη.

Έφυγε από την ζωήπλήρης ημερών, σε ηλικία 93 ετών η Φράνσις Στερνχάγκεν, η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή από τους ρόλους της στο «Cheers» και στο «Sex and the City»,

Την δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της της μέσω μιας δήλωσης στο «PEOPLE»:

«Με μεγάλη μας λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας μητέρα, η ηθοποιός Φράνσις Στερνχάγκεν, πέθανε ειρηνικά από φυσικά αίτια στο Νιου Ροσέλ της Νέας Υόρκης, στις 27 Νοεμβρίου 2023 σε ηλικία 93 ετών. Αφήνει πίσω τα 6 παιδιά, τα 9 εγγόνια και τα 2 δισέγγονά της. Μια γιορτή για την αξιοσημείωτη καριέρα και τη ζωή της έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου, κοντά στα 94α γενέθλιά της. Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από την αγάπη και τη ζωή της».

Frances Sternhagen, Tony-Winning and Emmy-Nominated Actress from 'Cheers' and 'Sex and the City', Dead at 93 https://t.co/xHG3evdDb5 — People (@people) November 29, 2023

Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία ξεχώρισε με τον ρόλο της στο Sex and the City καθώς και στο Cheers, όπως γίνεται γνωστό από τη Daily Mail, από φυσικά αίτια στο New Rochelle της Νέας Υόρκης σύμφωνα με την οικογένειά της.

Η Φράνσις Στερνχάγκεν ήταν πιο διάσημη για τον ρόλο της ως η αβάστακτη πεθερά της Charlotte York, Bunny MacDougal, στο Sex and the City από το 2000 έως το 2002. Υποδήθηκε επίσης την αυταρχική Esther Clavin στο κλασικό sitcom Cheers. Η βετεράνος ηθοποιός είχε υποψηφιότητες για Emmy και για τους δύο ρόλους.

Είχε κερδίσει δύο βραβεία Tony για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία (Δραματική) το 1974 για την αρχική παραγωγή του Μπρόντγουεϊ του Neil Simon «The Good Doctor» και το 1995 για την αναβίωση του «The Heiress».

Είχε προταθεί για βραβεία που αναγνωρίζουν την αριστεία στο Μπρόντγουεϊ πέντε ακόμα φορές ως μέλος του καστ των Equus (1975), On Golden Pond (19719), The Sign In Sidney Brustein’s Window (1972), Angel (1978), και την αναβίωση του 2002 για το Morning’s at Seven του Paul Osborn.

