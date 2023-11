Κοινωνία

Φωτιά σε νταλίκα στην Εθνική Οδό - Κινδύνεψε ο οδηγός (εικόνες)

Νταλίκα λαμπάδιασε προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου.

Λαμπάδιασε νταλίκα στο 54ο χλμ του αυτοκινητόδρομου Αθηνών -Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του προαστιακού της Κινέττας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και να εγκαταλείψει εγκαίρως.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, η νταλίκα είχε καεί ολοσχερώς.

