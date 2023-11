Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή νοημοσύνη - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιο κέντρο για την ηθική και την δεοντολογία της (εικόνες)

Τι είπε ο Κυριακος Μητσοτάκης για τις ευκαιρίες αλλά και τις τεράστιες ευθύνες που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

-

Στις μεγάλες ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργούνται με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης έδωσε έμφαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον Yossi Matias, Google Vice-President Engineering and Research της Google, σε εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 15 ετών του τεχνολογικού κολοσσού στην Ελλάδα.

Η συζήτηση με την συμμετοχή της γενικής διευθύντριας της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυς Αντωνάκου επικεντρώθηκε στις εξελίξεις τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ίδια όμως στιγμή δημιουργούνται τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο διαχείρισης της νέας αυτής τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση σε θέματα δεοντολογίας και ρυθμιστικά ζητήματα που συνδέονται με την ΤΝ επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο κέντρο όσον αφορά στην ηθική και τον κώδικα δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε τρεις τομείς στο δημόσιο χώρο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει εφαρμογές και στην Ελλάδα με σαφείς ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Σε θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως εξελιγμένα μοντέλα πρόβλεψης των ακραίων καιρικών φαινομένων με πιο ακριβείς εκτιμήσεις, Επίσης, στον τομέα της Υγείας στον οποίο παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες με μεγάλο αριθμό νέων εργαλείων για την έρευνα που ήδη έχουν αποτελέσματα. Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα είναι πιο μεγάλες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήματα που συνδέονται με την παραγωγή κειμένων και ομιλίας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε επίσης έμφαση στην αντιμετώπιση διεθνών ζητημάτων που συνδέονται με την ΤΝ και τις τεχνολογίες, όπως η παραπληροφόρηση και γενικότερα ζητήματα που συνδέονται με παραμέτρους της λειτουργίας της Δημοκρατίας. Ζητήματα που απαιτούν την συνεργασία των τεχνολογικών εταιριών και των κρατών σε διεθνές επίπεδο.

Έθεσε επίσης επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν την διεθνή κοινότητα σε θέματα ΤΝ, όπως το θέμα της λήψης αποφάσεων σε διάφορες επιμέρους διαδικασίες εργασιών κλπ.

Από την πλευρά του ο Yossi Matias τόνισε ότι στόχος είναι η τεχνητή Νοημοσύνη να αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο προκειμένου να δώσει να συμβάλει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην βελτίωση της ζωής των πολιτών σε κάθε τομέα της ζωή τους. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της ΤΝ επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν.

Στην επετειακή εκδήλωση της Google η κ. Αντωνάκου επανεπιβεβαίωσε την επένδυση που ανακοινώθηκε 14 μήνες πριν για τη δημιουργία data center στη χώρα μας σε ορίζοντα τριετίας. Το κέντρο θα γίνει στην Αθήνα. Όπως έχει ανακοινωθεί πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, η οποία, σύμφωνα με έως το 2030, θα συνεισφέρει συνολικά 2,2 δισ. δολάρια στο εθνικό ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 19.400 θέσεων εργασίας.

