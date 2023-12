Αθλητικά

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός: λάθη και αστοχία στοίχισαν τη νίκη στους πράσινους

Ο Κέβιν Πάντερ «αφυπνίστηκε» στην επίθεση, και έστειλε το ματς στην παράταση, και την ήττα για τον Παναθηναικό.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε δύο φορές στον... επίλογο του αγώνα με 10 πόντους, αλλά λάθη και αστοχία στα τελευταία τέσσερα λεπτά έδωσαν... πάτημα στην Παρτιζάν, η οποία είδε τον Κέβιν Πάντερ να «αφυπνίζεται» στην επίθεση, να στέλνει το ματς στην παράταση (78-78κ.α.) και τελικά να πανηγυρίζει στο επιπλέον πεντάλεπτο μία σπουδαία νίκη, με τεράστια ανατροπή.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 92-87 από την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην κατάμεστη «Stark Arena», για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τον ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 6-5. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι πανηγύρισαν το πέμπτο θετικό αποτέλεσμα τους.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 39-38, 54-56, 78-78κ.α., 92-87 παρ.

